Mága Zoltán hegedül Michael Bublé legújabb lemezén

A magyar hegedűművész szerint ez nemcsak neki, hanem az országnak is sikert jelent.

„Az, hogy a világhírű művész tizedik, most megjelent albumán én is szerepelhettem, nemcsak számomra, hanem országunknak is sikert, elismerést ad, épp úgy, ahogy az Egyesült Államok legnagyobb közszolgálati televíziócsatornáján, a PBS-en nagy sikerrel futó két önálló show-műsorom is a magyar kultúrát népszerűsíti. Jó szívvel ajánlom mindenki figyelmébe Michael Bublé szintén Grammy-díjas művésztársaival készített új nagylemezét, már csak azért is, mert felemelő érzés számomra a világ legjobb zenészeivel szerepelni.” – nyilatkozta Mága Zoltán, hegedűművész.

Michael Bublé ezzel az albummal tért vissza a zenei életbe.

A 43 éves énekes már a visszavonuláson gondolkodott de nagyobbik gyermekének csodálatos gyógyulása erőt adott neki, újra stúdióba vonult és felénekelte a LOVE című album szerelmes dalait. „Ezzel is szeretném kifejezni, hogy mennyire hálás vagyok Nektek és mennyire szeretlek Benneteket!” – nyilatkozta Michael, köszönetet mondva rajongóinak.

Az albumon a Grammy-díjas David Foster zongorázik, a szintén Grammy-díjas Peter Erskine dobol, Graham Dechter gitározik, Craig Polasko basszusgitározik , duettet énekel Michael Bubléval a csengő hangú amerikai jazz vokalista, Cécile McLoran Salvant és Mága Zoltán, Prima Primissima-díjas hegedűművész játssza a hegedűszólót.

Mága Zoltán számára már önmagában is rangot és elismerést jelent, hogy külföldi koncertjein a világ legjobb zenészeivel, Oscar-díjas színész-énekesekkel, Grammy-díjas művészekkel lépett fel egy színpadon. Az Egyesült Államok legnagyobb közszolgálati televíziójának (PBS) hálózatán közkívánatra már több mint 1000 alkalommal sugározták a Zoltán Mága: From Budapest with Love című önálló koncertműsorát, amellyel több mint 110 millió nézőt ért el.

2018. június 1-jén szintén a PBS csatorna főműsoridőben a “Zoltán Mága: Live from Budapest with David Foster” című show-műsort mutatta be a X. Jubileumi Budapesti Újévi Koncert felvételeiből, melynek keretében a zenei világ egyik legnagyobb producere és zenésze, a tizenhatszoros Grammy-díjas David Foster, Sheléa Frazier, a huszonhétszeres Grammy-díjas Quincy Jones kedvenc énekese, az America’s Got Talent győztes Katharine McPhee és Aida Garifullina, világhírű orosz operaénekesnő is képviseltette magát.

A Los Angelesi premier után, a nagy sikerre való tekintettel Mága Zoltán hangverseny felkérést kapott 2019. áprilisában a New York-i Carnegie Hall dísztermébe, valamint zenekarával, a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekarral 2019-ben Ausztráliában, Kínában, Indiában, Oroszországban, Kanadában, Új-Zélandon, Izraelben és számos európai nagyvárosban is fellép, hogy tovább népszerűsítse Magyarország egyetemes zenei kultúráját.

Mága Zoltán és Michael Bublé menedzserei már dolgoznak a közös találkozón,

de egy biztos: Mága Zoltán XI. Budapesti Újévi Koncertjén a Bublé-albumon hallható egyik dal is elhangzik majd, de lesznek további meglepetések is! Az előttünk álló esztendő első estéjén, 2019. január 1-jén a hagyomány tovább folytatódik, hogy a már megszokott és elvárt színvonalú előadással, rangos és kimagasló előadókkal, fantasztikus látványvilággal, minden évben megújuló díszletekkel és fénytechnikával, új repertoárral varázsolja el Mága Zoltán, Budapest díszpolgára a Papp László Budapest Sportaréna 13 ezer fős közönségét. A 2019-es esztendőt köszöntő gálaműsorban a Nemzet színészei, valamint Kossuth-díjas művészek, nemzetközi hírű magyar sztárok működnek közre. Mága Zoltán szándéka, hogy a jubileumi előadásra bemutatott amerikai show-műsor után most a magyarságunkkal büszkélkedjünk Európa és a világ számára.

