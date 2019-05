Már lemondtak az anyaságról, mégis csoda történt ezekkel a sztárokkal

Amikor már beletörődtek abba, hogy természetes úton nem lehet gyermekük, az új szerelem egy csapásra megváltoztatott mindent! Hogy mire képes az a bizonyos „rózsaszín köd”? Erről bizony tudnak mesélni a boldog sztáranyukák!

Tóth Gabi: az eljegyzés után derült ki a jó hír

A 31 éves énekesnő élete legboldogabb időszakát éli. Közösségi oldalán tudatta a közönséggel: állapotos. Gabinak nem sok esélye volt arra, hogy teherbe essen, korábban ugyanis kifakadt egy ciszta a bal petefészkében, és másfél liter vér került a hasüregébe, amely szétmarta a petefészkeit, így hatvan százalékkal csökkent az esélye, hogy művi beavatkozás nélkül teherbe essen – írta a Hot! sztármagazin nyomán a Vasárnap Reggel legutóbbi száma.

„Mostanában nem éreztem magam jól, mégis megmagyarázhatatlan nyugalom árasztotta el a lelkem, az a fajta nyugalom, amit egy nő csak akkor érez, amikor egy kicsi lélek kezd el fejlődni benne. Pár nappal azután, hogy Krausz Gábor eljegyzett, kiderült: a rosszulléteket a várandósság okozza, így az émelygésből hatalmas boldogság lett – jelentette be az örömhírt az énekesnő, aki abban a hitben élt, hogy vele ez a csoda nem történhet meg. – Mégis győzött a szeretet, kegyelmet kaptunk, imáimat meghallgatták… Most nyugalomra van szükségem. Vigyáznom kell magamra és a kicsire. Szülők leszünk. Feladtam a reményt, hogy ez valaha megtörténik, de új szerepre hívott minket a sors, amiért végtelenül hálásak vagyunk és amit nagyon meg kell becsülnünk, mert tényleg csoda, hogy lehetőséget kaptunk rá” – írta Gabi, aki egy időre visszavonul a színpadtól.

A szülés előtt azonban van még egy kis teendője: az ismerőseik azt beszélik, hogy a baba érkezése nem az egyetlen örömhír az évben.

– Az eljegyzés már megvolt, és bár korábban Gábor elzárkózott az esküvő gondolatától is, most mégis azt tervezik, hogy hivatalosan is összekötik az életüket – árulta el egy bennfentes.

Ördög Nóra vár a harmadik gyerekkel

A TV2 műsorvezetője még évekkel ezelőtt pszichológus segítségét kérte, hogy lelkileg is felkészülhessen az anyaságra. Arra gondolt, hogy bár nagyon vágyik egy kisbabára, azért nem jön össze, mert lelkileg nem áll készen a családalapításra. Nóra és szerelme, Nánási Pál három és fél évet vártak arra, hogy megtörténjen a csoda. Eközben persze mindenki jó tanácsokkal látta el őket. Lombikprogram segítségével sikerült életet adnia az első gyermekének, Micinek, majd alig egy évvel a szülése után a második babája már spontán megfogant. Még azon is elgondolkodtak, hogy talán harmadik gyermeket is szeretnének. Ez azonban nagy kockázattal járna.

– 36 éves vagyok, és ahogy haladok előre a korban, úgy lehet egyre nagyobb az esélye annak is, hogy valami probléma adódna a terhességgel. Ráadásul Miciért elég sokat küzdöttünk, így tudom, milyen érzés csalódni. Ettől is félek, ezt sem akarnám újra átélni. Így kerek az élet, nem akarom kísérteni a sorsot egy harmadik babával. Két gyerek mellett már újra tudok a saját céljaimra is koncentrálni. De ki tudja, mit gondolok ugyanerről öt vagy tíz év múlva – nyilatkozta a Hot! magazinnak korábban Nóra.

Dundika bármire képes volt, hogy teherbe essen

Az egykori modell évekig próbálkozott az első férjével, Sz. Lászlóval, akivel nyolc évig éltek együtt, ám nem született közös gyerekük. Miután egymásba szerettek Majkával, szinte azonnal áldott állapotba került, s ma már két gyermek boldog szülei. Hajni annyira vágyott a családra, hogy bármire képes volt azért, hogy várandós legyen. A fiatalasszony még orvoshoz is elment, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs vele baj, hiszen már volt kétoldali petefészek-gyulladása.

Az exmodell korábban egy napilapnak elmondta: az édesanyja és az orvosa is azt tanácsolta, hogy legyen türelemmel, ne akarja görcsösen, és akkor teherbe fog esni. Ugyanakkor már a havi vérzését is olyan komoly fájdalmak kísérték, hogy három-négy alkalommal mentőt kellett hívni hozzá, így attól tartott, hogy iszonyatosan meg fogja szenvedni a szülést. Az első hónapok nagyon nehezek voltak, rosszullétek gyötörték. Ráadásul szűk a medencecsontja, emiatt csak borzasztó kínok között lenne képes arra, hogy természetes úton szüljön. Végül Hajni császármetszéssel hozta a világra az első gyermekét, Mariánt, majd 2016 tavaszán életet adott a kis Olivérnek is.

Tatár Csillát az új szerelem kicserélte

A tévés évekig azt hitte, hogy nem lehet gyermeke, ugyanis a Gönczi Gáborral való házassága alatt nem sikerült áldott állapotba kerülnie. A munkahelyváltás, a válás és az új szerelem azonban pozitív sokként érte a szervezetét, ami a gyermekáldásban is segített. A műsorvezető Milán születése előtt gyakran szorongott, de amióta édesanya lett, nem fél semmitől.

– A munka már nem élet-halál kérdése. Mindent megkaptam az élettől, ami igazán fontos: a szerelmet, a férjet, a családot, a lelki biztonságot. Ezáltal sokkal lazább lett a felfogásom, és én magam is – mondta a Hot!-nak Csilla. – Nincs napirenden a családbővítés. Nem csak azért, mert mostanra sikerült megtalálni az egyensúlyt a munka és a család között, hiszen a Milán születése utáni két és fél év finoman szólva sem volt könnyű. Hanem mert hihetetlenül kerek az életünk, boldogok vagyunk így hárman. Ha lesz vágy egy újabb babára, akkor belevágunk. De Balázsnak már így is három gyereke van. Szokta mondani (és igaza is van), hogy ő már huszonegy éves kora óta pelenkázik, és ez hosszú idő. És mindkettőnk nevében mondhatom, hogy most máshol van a fókusz – mondta korábban a sztármagazinnak a boldog édesanya.

Simó Vivien a csuklójában hordhatja ki a gyermekét

Rippel Ferenc exneje a betegsége miatt az első babáját, Herkulest is egy speciális módszernek köszönhette: a nagynénje petesejtjét termékenyítették meg. Simó Viviennél 18 éves korában petefészekrákot diagnosztizáltak. Az onkológusa akkor azt javasolta neki, hogy mindenképpen fagyasztasson le szövetet a petefészke ép részeiből, mert külföldön ebből később már tudnak ivarsejtet előállítani, így lehet saját gyermeke is. A módszer elég érdekes: csuklóba ültetik a szövetet, és hormonokkal stimulálva érik be a petesejt.

Sztármamik a szülőszobából Kate Hudson

„Az orvosom és az anyám lámpával a fejükön álltak fölöttem. Az anyám hozott egy magnóliát, majd elkezdte magyarázni, hogy képzeljem el, ahogy a micsodám kivirágzik, mint egy magnólia.” Miranda Kerr

„Gyakorlatilag azt éreztem, hogy meg fogok halni, egy ponton pedig elhagytam a testem. Néztem magamat, ahogy ott fekszem, és hihetetlen fájdalom járt át.” Jessica Alba

„Nem üvöltöttem, gyakorlatilag zenben voltam. Csodálatos volt. A vajúdás olyan volt, mint egy meditáció.”

Borítóképünk illusztráció