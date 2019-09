Megtörtént életszakaszról mesél a Margo lemeze

Az album szeptember 28-án jelenik meg Spark of Life címmel, és aznap mutatják be Budapesten, a The Studios-ban. A hét dal Jéger Dorottya énekesnő elmúlt hét évét, azok történéseit, érzéseit meséli el.

A Margo zenekart Jéger Dorottya énekesnő és Bihari Márton gitáros alapította. Eleinte duó formájában működtek, később bővültek együttessé. Mindkettejük életét a zene teszi ki, Dorka ráadásul a muzsika több területén is aktív. Szentlőrinckátán diákoknak tanít zongorát, Budapesten pedig zeneterápiás foglalkozásokat tart gyerekeknek és felnőtteknek. Praxisában előfordult Down-szindrómás és autista gyermek is. Dorka és Marci tavaly márciusban kezdte a közös zenélést Margo formájában, és azóta aktívan jelen vannak a zenei életben. Idén megnyerték Martonvásáron a Fülesbagoly Tehetségkutatót, az Éter Fesztiválról pedig elhozták a legjobb előadóművésznek, a legjobb énekesnek, a legjobb dobosnak és basszusgitárosnak járó különdíjat. Felléptek a FEZEN-en, a Szegedi Ifjúsági Napokon, a Fehértone Fesztiválon, a Budapest Jazz Clubban és az Akváriumban. Eközben sorban születtek a dalaik, melyek szeptember 28-án jelennek meg CD-n, majd év végén bakelit formájában is. „A Spark of Life egy igazi, megtörtént életszakaszról mesél" – mondja Dorka . „A hét dal kronologikusan fűzi össze hét év jelentős érzelmeit, gondolatait, megéléseit. A lemez egyfajta összegzés, feldolgozás és elengedés, számomra a lehető legszebb módon, zenébe öntve egy bizonyos fejezetet. A történet földrajzilag Amszterdamból indul, érinti Párizst és az itthoni vidéket, de valójában belső utazásról van szó. A szövegvilág nem konkretizál, nem magyarázza az eseményeket, a zene jelez. Rejtett üzenetek, saját jelzésrendszer, szimbólumok, némi áthallás, egykori naplórészletek, utalások, kitalált szavak is rejlenek a hangok mögött. A lemez áramlik saját medrében, fodrozódik, hullámzik, mint a tenger, melyen keresztül kibontakozik az egyszemélyes Spark, a jelen pillanatára vetítve, megérkezve." Még csak másfél éves az együttes, de mára kialakult a Margo-hangzás. A lemez fúziós anyag, többnyire modern jazz, de megjelenik a soul, a pop, a funky és az R&B is. Hogy mindez hogyan szólal meg élőben, bárki megtapasztalhatja a lemezbemutató koncertjükön, ami szeptember 28-án lesz Budapesten, a The Studios-ban.