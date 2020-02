Minden idők legnagyobb zenei nyereményét kínálja A Dal 2020

Az első előválogatót a Fatal Error Néma című dala nyerte.

75 millió forint összértékű nyereményt kínál A Dal 2020. Magyarország egyetlen dalválasztó versenyének győztese így minden idők legnagyobb nyereményével építheti tovább művészi karrierjét.

A Dal 2020 első előválogatója után hat fellépő álmai tovább élnek, hogy ők nyerik meg Magyarország egyetlen dalválasztó műsorának minden eddiginél nagyobb kitörési lehetőséget jelentő fődíját.

Nem túlzás azt állítani, hogy a 75 millió forint összértékű zenei nyeremény a győztes fellépő zenei karrierjét alapjaiban befolyásolhatja. A Dal 2020 első helyezettje, felléphet a legnevesebb hazai fesztiválokon, így például a Volt Fesztiválon és a Strand Fesztiválon, valamint az MTVA számos egyéb megjelenéssel is támogatja az előadót és így a magyar könnyűzene fejlődését. Többek között azzal, hogy a győztes egyik fesztiválos koncertjéről tévéfelvételt készít. Emellett a nyertes a zenei produkciójának fejlesztésére fordítható támogatásban részesül, kiemelt reklámlehetőséget kap a Petőfi Rádióban és megkapja az év dalának járó Petőfi Zenei Díjat is.

A Dal 2020 megmozdította a magyar könnyűzenei élet szereplőit, hiszen a pályázatra minden eddiginél több, 559 magyar nyelvű dalt neveztek, amelyből a legjobb harmincat már most, a műsor kezdetén is játssza a rádió. A nagyszabású nyereményekkel a verseny célja a zenészek ösztönzése és támogatása abban, hogy továbbra is minőségi magyar dalok születhessenek, amelyek meghatározóak lesznek a magyar könnyűzene történetében.

„Amikor megtudtam, hogy milyen díjazásra számíthat a győztes, az jutott eszembe, hogy ha nem A Dal 2020 műsorvezetője lennék, akkor már tölteném is ki a nevezési lapot” – mondta Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie, aki korábban megnyerte a dalválasztó show-t és már harmadszor házigazdája a műsornak.

Az első előválogatót a Fatal Error Néma című dala nyerte, míg a dobogón Horus x Marcus ft. Fekete Bori a Tiszavirággal, valamint Pál Dénes a Készen állsz című dallal végzett. Rajtuk kívül még versenyben maradt a fődíjért Nagy Bogi (Maradok), Varga Szabolcs (Pillanat) és a HolyChicks (Pillangóhatás). A továbbjutókat legközelebb az elődöntőben láthatjuk viszont, ahol még nehezebb lesz a dolguk, hiszen a daluk akusztikus változatát kell előadniuk és a kilenc fellépőből csak négyen juthatnak be a március 7-i fináléba.

„Megéri az elődöntőben is mindent beleadni, mert ez tényleg egy soha vissza nem térő alkalom a kitörésre” – mondta Nagy Feró, hozzátéve, hogy a számos díjból pályája kezdetén már egy lemezszerződés is óriási lehetőség lett volna.

A Dal 2020 szombatonként 19.35-től a Duna Televízió és a Duna World műsorán.

A Dal Kulissza – Minden, amit tudni akartál A Dalról – A Dal adása után 21.45-től a Duna Televízió és a Duna World képernyőjén.

Borítókép: Freddie (Fehérvári Gábor Alfréd) és Rókusfalvy Lili műsorvezetők A Dal 2020 dalválasztó-show sajtótájékoztatóján 2019. december 17-én.