Nagy Feró már most imádja unokáját

Alíz még csak két hete született, de nagypapája azt mondja, már most kommunikálnak egymással.

Az énekes a fiú után lányunokára vágyott, kérése pedig Hunor fia jóvoltából két hete teljesült is: megérkezett a családba Alíz Beatrice.

„Nagyon boldog vagyok, máris imádom a kislányt! Két fiam és az első unokám révén nálunk férfiuralom van, így már nagyon vártam, hogy egy lánygyermekkel bővüljön a családunk. Ezt a Jóisten most megadta, és most óriási az öröm a családban. Szerintem mi, fiúk nagyon el fogjuk őt kényeztetni. A másik unokám is bármit megtehet velem, de érzem, hogy Alíz esetében ez még inkább így lesz” – mondta mosolyogva a Ripostnak a zenész.

Feró már születése óta imádja a kislányt; bátran mondhatjuk, hogy szavak nélkül is megértik egymást:

„Már most is kommunikálunk Alízzal. Tegnap rám nézett, és olyan arcot vágott, mintha azt kérdezné: ”Hát, te meg ki vagy?„ Jót nevettem, aztán énekeltünk, a karomban fogtam és táncoltam vele.

Szerencsés vagyok, mert a fiamék közel laknak hozzánk, ezért a feleségemmel gyakran láthatjuk az unokánkat. Persze nem megyek oda csak úgy hívatlanul, hiszen ők egy család, megvan a maguk élete. De szerencsére, amikor bejelentkezem, mindig szívesen látnak”– árulta el Feró.