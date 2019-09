Nem az apja nevét viseli Erdélyi Mónika

A műsorvezető soha nem érezte sem a hátrányát, sem a hiányát annak, hogy édesapa nélkül nőtt fel.

Az egykori Mónika-show műsorvezetője ugyanolyan különleges kapcsolatban él a kislányával, mint annak idején ő és az édesanyja, Erdélyi Rózsa. Úgy tűnik, ez az anya-lánya szerelem továbböröklődött a családban – írja a Hot! magazin cikke alapján a Vasárnap Reggel.

Szokatlan titkot őriz Mónika: kevesen tudják róla, hogy nem az édesapja nevére anyakönyvezték. Az édesanyja, Rózsa még a lánya születése előtt minden kapcsolatot megszakított a gyerek édesapjával, így Mónika az Erdélyi vezetéknevet kapta, amit a mai napig nem cserélt le.

„Jól elvoltunk édesanyámmal, és soha nem éreztem sem a hátrányát, sem a hiányát annak, hogy édesapa nélkül nőttem fel” – mondta Mónika, a hot! magazinnak.

Rózsa mindent megtett azért, hogy ne kelljen nélkülözniük, és – a lázadó kamaszkort kivéve – mindig a legjobb barátnők, szinte testvérek voltak. Sosem titkolóztak egymás előtt, és mindig számíthattak a másikra. A mama az első unokája megszületése óta nagyszülőként is mindenben támogatja a lányát.

„Nagyon büszke vagyok anyára. Minden nehézségben helytállt, örökre hálás leszek neki. Sokat tanultam tőle. Amikor az első lányom megszületett, minden szabadidejében nálunk volt, és segített, amiben csak tudott. Teljessé tette az életemet, felnőtt nőként sem vágytam rá, hogy megismerjem az apukámat” – jelentette ki Mónika.

A műsorvezető most a kisebbik lányával, Mollival éli meg ezt a bensőséges, barátnői anya-­lá­nya kapcsolatot. Ők ketten annyira jóban vannak, hogy Mónika, hosszú távollét után, éppen a gyermekével tért vissza a közönség elé, közös YouTube-csatornát indítva, ahol a közös programjaikról számolnak be, például együtt sütik meg a kedvenc desszertjeiket is.