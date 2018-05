Ördög Nórának a mai napig anyukája az etalon

A mai napig ámulattal lesi az anyukája mozdulatait, büszke arra, hogy mennyire hasonlítanak.

Ördög Nóra sikeres, dolgozó nő, aki óriási odaadással neveli a gyermekeit, az édesanyja közelében mégis jólesik újra kislánynak lennie. A műsorvezető szavakba sem tudja önteni, hogy mennyi mindent köszönhet az édesanyjának, Marcsinak. Kislánykorától kezdve olyan követendő mintát látott általa, ami ma már az ő életében is visszaköszön. Kapcsolatukról a Vasárnap reggel legutóbbi számában mesélt.

„Anyukám a példa, az etalon, az abszolút nő az életemben, aki segített megtalálni a nőiességhez vezető utat tinikoromban. Barátnők vagyunk, és ez így van rendjén. Feszengés nélkül minden gondomat, örömömet, kételyemet megoszthatom vele. Bármiről elcsacsogunk, a csajos témák, az ékszerek és a divat sem maradhatnak el. Fantasztikusan szép nő, aki ad magára, nem indul el smink nélkül otthonról, megkoreografálja, hogyan öltözzön fel. A legkisebb részletre is ügyel: még a nyaklánc is stimmel a gyűrűvel, a cipő a táskával. Ezt nem is mindig tudom utánacsinálni, egy-egy rohanós hétköznapon meg pláne nem.”

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Marcsi rendkívül fiatalos nagymama, a tévés szerint nem is látszik annyinak, ahány éves.

„Szándékosan nem árulom el a korát, mert annál sokkal fiatalosabb a külseje és a személyisége is. Jólesik látni, miként bánik a gyerekeimmel, megható pillanatokból bőven kijut.”

A műsorvezető kislánya, Mici már ötéves, az édesanyja szerint már most hihetetlenül csajos, ráadásul hasonlít rá. Ugyanolyanok a mozdulatai, a szokásai, mint neki voltak ennyi idősen.

„Le sem tagadhatnám, hogy a lányom. Már most kész nő, csak kicsiben. Imádja a pörgős szoknyákat, a csillogós topánkákat, főleg ha az enyémek. Jó belegondolni abba, hogy kislányként én ugyanígy bújtam bele anyukám magassarkúiba. Amikor pedig megkaptam életem első saját kopogós cipőjét, le sem akartam venni. Nálunk mindenhol szőnyeg volt, egy falatnyi hely volt csak, ahol kilátszott a parketta, na, én ott kopogtam egész este.”

Ha a gyerekkorára gondol, azonnal elöntik az érzelmek, és visszacsöppen a múltba. A legmeghatározóbb emlékeket soha nem felejti el.

„A nagyszüleimnél, az egyik szekrény aljában tárolták anyukám menyasszonyi ruháját, amit a nagymamám varrt, így különös értékkel bírt. Titkon mindig kinyitottam a fiókot, és simogattam a csipkét, a tüllt, gyönyörködtem benne. Felpróbálni nem tudtam, de nem is mertem. Jólesik néha nosztalgiázni, anyukámmal egyre többet is szoktunk. Remélem, hogy a kislányomnak hasonlóan sokat adhatok.”