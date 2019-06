Országos turnén mutatja be legújabb lemezét a duó

Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint albuma két belga zenésszel kiegészülve készült.

A közlemény szerint június 20. és 28. között nyolc vidéki városban, valamint a budapesti Müpában lép fel a zenekar új albumával, amely két belga zenész közreműködésével készült, és amellyel több európai városban bemutatkozott már a csapat.

A zenekar tájékoztatása szerint Nicolas Thys bőgőst és Antoine Pierre dobost az énekesnő még brüsszeli tanulmányai során ismerte meg. „Az elmúlt években rengeteget dolgoztunk azon duóban, hogy minél teljesebb zenekari hangzást hozzunk ki egy hangszerből plusz egy énekhangból, ami nagy kaland, és azóta is nagy élmény. Ezzel párhuzamosan azonban megszületett bennünk az igény, hogy ismét játsszunk ritmusszekcióval is, ami lehetőséget ad arra, hogy a duótól eltérő zenei szerepeket is felvehessünk” – emelte ki Harcsa Veronika a közleményben.

A zenék és szövegek nagy része ez alkalommal is az énekesnő munkája, Gyémánt Bálint két dalhoz – Shapeshifter és San Fransisco – szerzett zenét, míg a Bori’s Rebel című szám szövegét Harcsa Veronika testvére írta. A dalok a jazz nyelvén mesélnek történeteket arról, milyen napjainkban fiatalnak és páneurópainak lenni, hogyan lehet békére, boldogságra találni a zajos városok, az olcsó repülőjegyek és a közösségi média felgyorsult világban.

A csapat a kilencállomásos magyarországi turnét június 20-án Pécsett kezdi meg, majd Győrben, Kecskeméten, Miskolcon, Egerben, Veszprémben, Debrecenben, a Müpában és Szegeden koncertezik.

Borítókép: Gyémánt Bálint gitáros és Harcsa Veronika énekes, dalszerzők a Budapest Jazz Clubban 2019. január 29-én. A dzsesszzenész duó belga dobossal és nagybőgőssel kiegészülve készítette a Shapeshifter (Alakváltó) című lemezét.