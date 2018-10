Otthonról is élvezheti a Tankcsapda születésnapi koncertjét

A Tankcsapdára mindig is jellemző volt, hogy szereti a koncertezésben is a kihívásokat, úgy ahogy más egyéb dologban is.

A Tankcsapdára mindig is jellemző volt, hogy szereti a koncertezésben is a kihívásokat, úgy ahogy más egyéb dologban is. Speciális, nem megszokott koncerthelyszíneken játszani mindig egyfajta kihívás, mind technikai, mind mentális értelemben véve, ezért is volt izgalmas felkészülni erre a koncertre – nyilatkozta Lukács László, a Tankcsapda énekes-basszusgitárosa az M2 Petőfi TV Én vagyok itt című műsorában. A debreceni Tankcsapda vasárnap ünnepli fennállásának 29. évfordulóját. Ez alkalomból kísérte el az M2 Petőfi TV stábja a zenekart egy fotózásra.

Nincs náluk átlagos buli, de ez mégis átlagon felüli volt – a debreceni Tankcsapda 29 éve koncertezik, mindig különleges helyeken, de az augusztusi helyszín számukra is felejthetetlen volt. A Tankcsapda épp egy külföldi turnéról ugrott haza Debrecenbe egy fotózásra, de az augusztus 19-ei koncert élménye még mindig bennük zakatol.

Tankcsapda koncert ma este az M2 Petőfi Tv-n!

Végre elérkezett a nagy nap, amire már régóta vártatok! 21:05-től a Tankcsapda felejthetetlen augusztusi koncertjét hozzuk el nektek az #M2PetőfiTv képernyőjére, a Gellért-szobor lábától! Gondoltátok volna, hogy Lukács Laci utoljára pontosan 20 éves koncertezett ezen a helyszínen? Tartsatok velünk este további sztorikért és egy őrületes buliért!#Tankcsapda #Koncert #AzEstédRitmusa

Közzétette: M2 Petőfi TV – 2018. október 12., péntek

A Gellért-hegyet koncerthelyszínné alakítani már önmagában hatalmas kihívás, ezt megspékelni az alkalom rangjához illő technikai megoldásokkal pedig szintén nagy feladat volt a zenekar számára. Ünnepi koncert révén a törzsközönségén kívül is számíthatott érdeklődőkre a Tankcsapda, fontos volt, hogy ezt is figyelembe vegyék, például a dallista összeállításánál. A rendkívüli koncertek előtt mindig nagyobb a drukk a zenekar tagjaiban, ahogy azonban elkezdődött a buli, ez a speciális izgalom hamar a múlté lett, a kivételes fogadtatás meglepte a tagokat. Az évfordulós koncertet október 14-én 21:05-től láthatják a nézők az M2 Petőfi Televízión.

Borítókép: Lukács László (k), Sidlovics Gábor (b) és Fejes Tamás a Tankcsapda zenekar tagjai az augusztus 20-ai nemzeti ünnep központi rendezvényének keretében megtartott koncerten az Erzsébet híd budai hídfőjénél, a Szent Gellért-szobor előtt felállított színpadon 2018. augusztus 19-én