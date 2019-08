Tandi Flóra dalától elolvadtak a japánok (videó)

Az énekesnő dala és videóklipje, a Rókatündér, amiben a híres japán legendát eleveníti meg, kivívta a Magyarországi Japán Nagykövetség elismerését, ezért a japán-magyar diplomáciai kapcsolatfelvétel 150. évfordulója alkalmából tartott jubileumi év hivatalos projektjévé választották.

A keleti mitológia szerint egyes rókák éjjel gyönyörű nővé változnak, elcsábítják a férfiakat, bűbájt alkalmazva elszívják életerejüket. Így válnak a rókatündérek örökéletűvé. A hangszerelés utal a japán kultúrára, a videóklip pedig cseresznyevirágzáskor forgott, hazánk cseresznyéskertjében, Nagykörűn.

A rókatündér legendájáról még a magyar mozifilm előtt hallottam, és szerettem volna, ha a zenén keresztül mi is feldolgozzuk a történetet – így került fel a Fool Moonból ismert Molnár Gábor és Kotsy Krisztina szerzeménye a második nagylemezemre. Nagykörűn forgatni mesebeli volt, és mivel családi kötődésem is van a településhez, nagyon büszke vagyok, hogy helyet kapott a klipben ez a vidék. Magyarország gyönyörű! Még egy japán legendával fűszerezve is! – mondta az énekesnő a Borsnak.