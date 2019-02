Tóth Vera újra szerelmes

Az énekesnőnek jót tett a költözés, az új környezet, amibe belecsöppent: a főváros melletti településen megtalálta azt a harmóniát, amire mindig is vágyott. Innen már csak egy lépés volt, hogy Ámor nyila is eltalálja – írja a Hot! alapján a Vasárnap Reggel.

Miután szétköltöztek a Tóth lányok, Vera azonnal úgy érezte, hogy onnantól kezdve valami jó veszi kezdetét. Hamar rátalált az erdőben álló hangulatos házikóra, ahol nem csak a négy kutyája és a macskája jelenti számára a társaságot, ugyanis gyakran meglátogatják a szülei, a barátai, mostanában pedig egy titokzatos férfi is.

Maximálisan megdolgoztam érte, hogy harmóniában éljek. A tavalyi év számos fordulata után elkezdtem erősen dolgozni a testemen és a lelkemen, és ennek meglett a gyümölcse.

Voltak könnyebb és nehezebb szakaszok, és attól sem riadtam vissza, ha időnként szakembertől kellett tanácsot kérni.

Most nagyon jól érzem magam az új otthonomban, a helyiek nagy szeretettel fogadtak, örülnek, hogy ott lakom, kedvesek velem. Jó kis falusi hangulatban élek, mindenki ismer. Imádom ezt a nomád életet, a tiszta levegőt. Itt a magam ura vagyok, nincs olyan sok szomszédom, a kutyáim pedig vigyáznak rám.

A zenei pálya rengeteg utazással jár, arról nem is beszélve, hogy rengeteg ember veszi körül Verát, akinek – érthető módon – egy mozgalmas nap után jólesik hazamenni a mindent átható csendbe. Ilyenkor begyújtja a kandallót, leül mellé, és csak csodálja a közeli főváros fényeit, gyönyörködik a panorámában.

Ilyenkor úgy érzem, hogy megérkeztem.

A lelkem mellett az anyagi helyzetem is rendbe jött, igaz, nem tudok még házat venni. Ettől függetlenül, kiegyensúlyozott ember lettem. Kitisztultak a gondolataim, az égi világhoz is közelebb kerültem, bármit kérek, valahogy bejön.

Az elmúlt egy év még inkább összekovácsolta a családját is. A húgával, Gabival sokkal erősebb lett a kapcsolata, jobban érzik a másik hiányát.

Köthető az új életemhez és az érdeklődési körömhöz, hogy egy rövid ideje rátaláltam egy csodás férfira, akivel nagyon bensőséges lett a viszonyunk. Érdekes véletlenek sora volt, ahogy mi egymásra találtunk. Ez a kapcsolat annyira friss, hogy egyelőre nem szeretnék róla többet mondani; igaz, nem lehet, és nem is akarom eltitkolni a boldogságomat.

Persze ha komolyra fordul a dolog, biztos megmutatom. A szüleim és a közeli barátaim tudnak már róla, a kutyáim pedig gyorsan megbarátkoztak vele. Boldog és büszke vagyok, hogy egy ilyen pasi van mellettem.

Sikeresen lefogyott

Vera két évvel ezelőtt gyomor-bypass műtéten esett át, amely után a várakozásnak megfelelően átalakult a teste. 45 kilót fogyott, és azóta büszkén posztol képeket a testéről a közösségi oldalára.

Nem kockás, nem szép, puklis is, rücskös is, felesleg is van rajta még bőven, de nekem öröm ez a has. Miért raktam ki ezt a fotót? Azokért a lányokért, fiúkért, akik nap mint nap a művi, természetességtől távol álló képeket kényszerülnek látni a világhálón, értük, akik ettől rosszat éreznek, akiknek emiatt elveszett az önbizalmuk. Én most megosztom a tökéletlenségemet, a béna, sittes pizsimben – kezdte a bejegyzést.