Uma Thurman is felvette a magyar világmárka ruháját (videó)

Már a Kill Bill sztárja, Uma Thurman is viselte az egész világon ismert Nanushka ruháját. A siker mögött egy tehetséges, fiatal divattervező, Sándor Szandra áll, munkájának köszönhetően nemcsak a márka, de hazánk nevét is megismerte a divatvilág.

– A legbüszkébb Uma Thurmanra és Jennifer Lawrence-re vagyok – mondta az Origo hírportálnak adott videóinterjúban a divattervező, akinek ruháit ma már világsztárok hordják.

Sándor Szandra elmondta: bár nagyon sokat dolgozik, de mindig figyel arra, hogy ne csak munkával töltse az idejét. Hozzátette, hogy például bármikor jöhet a gyermekáldás is, amivel kapcsolatban meggyőződése, hogy összeegyeztethető a munkával, hiszen több jó példát látott már erre.

A Nanushka megálmodója szerint naponta meg kell dolgozni a sikerért. Céljuk egy saját külföldi bolthálózat létrehozása: New York-ban, Londonban és Párizsban is szeretnének üzletet nyitni. Sándor Szandra elárulta: hamarosan női kiegészítőkkel – táskákkal, cipőkkel – bővítik a Nanushka-kollekciót, de férfi és gyermekruhák tervezése is a vágyaik között szerepel.

Borítóképünkön Sándor Szandra

MTI Fotó: Földi Imre

