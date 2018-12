Világsztár lett Róbert, a magyar Charles Bronson

Több mint húsz évet kellett várnia, hogy befusson Amerikában, de most úgy tűnik, végre elérte célját.

Megdöbbentő a hasonlóság, ha az amerikai legenda és a magyar férfi fotóját összehasonlítjuk. Kovács Róbertet már egy világ emlegeti úgy, mint az újjászületett Charles Bronsont – írja a borsonline.hu.

Kovács Róbert, azaz Bronzi 1994 óta próbálkozott Amerikában a színészi karrierrel, de egészen idáig nem járt sikerrel. A Charles Bronsonra megtévesztésig hasonlító férfi azonban most befutni látszik odakinn, ugyanis előbb 2017-ben szerepelt Rene Perez From Hell to the Wild West című westernjében, majd a kaliforniai rendező ismét főszerepet adott neki a Bronson-filmek világát idéző Death Kiss­ben.

A rendező először néhány évvel ezelőtt egy spanyolországi bárban látta a magyar színész fotóját, aki aztán nem sokkal később Kaliforniában személyesen is megjelent Pereznél. Innentől pedig beindult a már Robert Bronzi néven futó férfi amerikai karrierje.

Amióta láttam a Volt egyszer egy vadnyugatot, azóta színészkedni szerettem volna – meséli a New York Postnak adott interjújában a 62 éves, lovas kaszkadőri képesítést is szerző Bronzi, akit az 1974-es Bosszúvágy című filmet megidéző Death Kissben nyújtott alakítása óta sokan megállítanak az utcán már az Egyesült Államokban is.

Róbertnek 20 éves korában szóltak először barátai, hogy átkozottul hasonlít a 2003-ban elhunyt Charles Bronsonra, és onnantól kezdve bajszát és frizuráját is olyanra vágatta, mint a legendás színész. A magyar férfi élete fenekestül felfordult az elmúlt két évben, hiszen már a harmadik filmjét forgatja. Ez­úttal egy börtönszökést fel­dolgozó akciófilmben kapott munkát, és úgy tűnik, így 60 felett érhet révbe a filmes világban is. Bronzi pedig nem is lazsál, hiszen a filmezés mellett rendszeresen súlyzózik, és heti háromszor küzdősportokkal tartja karban testét.Több mint húsz évet kellett várnia, hogy befusson Amerikában, de most úgy tűnik, végre elérte célját.

Borítókép: Kovács Róbert (Bronzi)

Forrás: AFP/Jorge Guerrero

