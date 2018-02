Megszólalt a „néma” sztár

Csupán néhány nappal azután, hogy kiderült: a Szólíts a neveden (Call Me By Your Name, hazai bemutató: február 8.) 4 kategóriában is jelölt lett az Oscar-díjra, a film nyilvánosságtól mindig tartózkodó rendezője, Luca Guadagnino újságírókkal találkozott, és őszintén válaszolt a kérdéseikre.

Az őszinteség nála az álszerénység elvetését is jelenti. Azt mondta, hogy a pont egy évvel ezelőtt, a tavalyi Sundance fesztiválon zajló vetítés után már sejtette, hogy a film messzire fog jutni. És igaza lett: ezt már több mint 50 nemzetközi filmes díj (valamint 3 Golden Globe és 4 BAFTA-jelölés) bizonyítja. „Vetítésről vetítésre változik a véleményem a filmünkről. Mindig megtudok róla valamit, ami addig esetleg nem tűnt olyan egyértelműnek. A Golden Globe-gálán odajött hozzám Christopher Nolan, és azt mondta, hogy sem látta még ilyen szépnek, izgalmasnak a 80-as éveket, mint ebben a filmben” -mondta a rendező a Freeman Filmnek. „Ez elgondolkodtatott: talán tényleg a 80-as évek emlékműve ez a film, ami pedig csak egy szerelmes nyár története akart lenni. Aztán egy berlini vetítés közben ráéreztem, mennyire megszerettem ezeket a karaktereket, ezeket a színészeket: és hogy a maguk kedves, szerethető módján még mi mindent el tudnának mondani a világnak. Szóval, ha lehet, egyszer még leforgatnám velük az életük további fordulatait.” HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS