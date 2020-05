103 éves a legidősebb énekes, aki felkerült a brit slágerlistára

Vera Lynn egyébként már százévesen is ott volt a listán.

Vera Lynn lett a legidősebb énekes, aki felkerült a legjobb 40 albumot jegyző brit slágerlistára, a 103 éves énekesnő legnépszerűbb dalainak 100 című gyűjteményével pénteken a lista 30. helyére került – adta hírül vasárnap a BBC News.

2017-ben Vera Lynn volt az első százéves énekes, aki ugyanezen albumának első kiadásával a slágerlista harmadik helyére került.

Az album most a második világháború európai befejeződése 75. évfordulójával kapcsolatos ünnepségeknek is köszönheti népszerűségét.

A BBC is közvetítette május 8-án az üres londoni Royal Albert Hallból Katherine Jenkins mezzoszoprán koncertjét, amellyel a történelmi évfordulóra emlékeztek a koronavírus-járvány sújtotta Nagy-Britanniában.

Jenkins azok a második világháborús lelkesítő dalokat – The White Cliffs of Dover és A Nightingale Sang in Berkeley Square is – adta elő, amelyekkel a britek egyik legnépszerűbb közéleti személyisége, a több mint százéves Vera Lynn tartotta a lelket annak idején a brit és a szövetséges katonák millióiban. Egy virtuális duettet is énekelt Vera Lynn-nel.

Borítókép: Vera Lynn 2009-ben