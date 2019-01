75 éves a Led Zeppelin zsenije

A születésnapos Jimmy Page-ről még egy kisbolygót is elneveztek.

James Patrick York Page, vagyis Jimmy Page angol gitáros, zeneszerző és producer, a Brit Birodalmi Érdemrend (OBE) birtokosa. A The Yardbirds-ben volt tag, majd 1968-ban alapította meg a Led Zeppelint, amely zenekarral világhírűvé, egyben legendássá is vált.

22011-ben a Rolling Stone magazin minden idők második legjobb gitárosának nevezte, és a második helyet szerezte meg a Gibson 50-es toplistáján is.

Kétszer iktatták be a Rock and Roll Hall of Fame-be, és róla nevezték el a 44016 Jimmypage nevű kisbolygót.

Az angliai Hestonban, 1944. január 9-én született Page tizenhárom éves volt, amikor szüleitől kapott egy spanyolgitárt: rögtön a rock and roll bűvkörébe került. Később a londoni Kingston Art College-ban tanult zenét – és édesanyja szerint hat lecke után jobb volt, mint az instruktora.

Tehetségének hamar híre ment, a gyermekkorúak közül egyedül őt hívták meg a BBC „Talent Quest” elnevezésű tehetségkutató műsorába, énekesek és zongoristák közé, ahol balladákat adott elő gitárján. Középiskolás évei után Neil Christian felajánlott számára egy helyet zenekarában, a Crusadersben, és ő elfogadta azt, itt vált Anglia egyik legismertebb gitárosává.

Page többek között játszott Donovan, Tom Jones, Lulu, a Who, a Kinks, Eric Clapton, a Them, Burt Bacharach, P.J. Proby, a Herman’s Hermits, Brenda Lee, a Rolling Stones és Joe Cocker, John Mayal és Chris Farlow különböző felvételein. Ekkoriban mondta Page-nek Ron Wood, a Rolling Stones későbbi gitárosa:

„Ideje volna megduplázni magad! Nem ismerek nálad gyorsabb kezű gitárost, de agyonhajszoltabbat sem. Lassítanod kellene!”

Yardbirds nevű zenekara 1968-ban feloszlott, Jimmy Page pedig megalapította a New Yardbirds-öt, melyből a Led Zeppelin lett. Az óriási sikert arató zenekarban töltött évek alatt olyan pletykák is megjelentek Page-ről, hogy „a Sátánnal cimborál”: Pamela Des Barres például úgy fogalmazott, hogy „azt hiszem, Jimmy nagyon belemászott a fekete mágiába, és valószínűleg számos rituálét is végzett, gyertyákkal, denevér vérével, mindennel.” Page így nyilatkozott a Rolling Stone-nak: „Nem imádom az ördögöt, de érdekel a mágia.”

1973-ban egy kaliforniai turné során Page-nek megsérült a keze és a csuklója, 1975-ben becsípte bal kezének egyik ujját egy vonatajtóba, ezért kénytelen volt három ujjal játszani. (Emiatt a Dazed and Confused-ot ezért ki kellett venni a programból az első koncerten.)

1977-re drogproblémái súlyosbodtak, és bár az 1979-es knebworth fesztiválon újra csúcsformát mutatott a Led Zeppelin, a lendületet megszakította John Bonham halála. 1980-ban feloszlott a zenekar. 2007-ben egy nagyszabású koncert erejéig újra összeállt az együttes megmaradt három tagja.

Jimmy Page 2014-ben gazdagon illusztrált, vaskos önéletrajzi albumot jelentetett meg.

(Forrás: Wikipedia)

Borítókép: Jimmy Page. Fotó: Jörg Carstensen / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP

HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS