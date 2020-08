Adam Sandler szívhez szóló üzenettel köszöntötte feleségét évfordulójukon

Mi mást is kívánhatna 22 év után egy feleség, mint egy szerelmi vallomást.

Adam Sandler a vígjátékok királya, de ha komolynak kell lenni, akkor ő is oda tudja tenni magát. Most például azt bizonyította be, hogy az udvarlás is az ő asztala, feleségét egy igazán szívhez szóló posztban köszöntötte évfordulójukon – írja a hirado.hu.

https://www.instagram.com/p/CDUDTrcggLf/?utm_source=ig_web_copy_link

„22 évvel ezelőtt találkozott a tekintetünk és egymásba szerettünk. Várom a következő 22 évünket, fiatal hölgy. Szeretlek, életem szerelme” – idézi a Just Jared Adam szavait.

Adam és Jackie 1998 óta alkot egy párt, esküvőjüket 2003-ban tartották. Két gyönyörű kislányuk született, Sadie 13, Sunny pedig 11 éves.