Alaposan meglepte a fiatal Han Solót Harrison Ford

A legendás színész a fiatal Han Solót játszó kollégáját, Alden Ehrenreich interjújába sétált bele.

Nem könnyű Harrison Ford utódjának lenni, a Star Wars-filmek Han Solo kapitánya ugyanis alaposan feladta a leckét utódjának. A jövő csütörtökön mozikba kerülő Solo – Egy Star Wars-történet főszereplője, Alden Ehrenreich a minap személyesen is megtapasztalhatta ezt.

A Star Wars Twitterjére feltöltött videó tanúsága szerint a 28 éves színész épp interjút adott, amikor váratlanul elősétált a háta mögül Harrison Ford, majd mogorván odavetette neki:

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

„Takarodj a székemből! És az életemből is!”

Watch Harrison Ford surprise Alden Ehrenreich during his interview with @ETNow at the Solo: A Star Wars Story junket. #HanSolo pic.twitter.com/Dn5QxCsuwk — Star Wars (@starwars) May 13, 2018

Ehrenreich először meglepődött, majd – látva Ford jellegzetes, fanyar félmosolyát – ő is elmosolyodott, majd meg is ölelték egymást. Ezután a színfalak mögött még kellemesen el is csevegtek egy darabig.

“Remember to never let them tell you the odds.” #HanSolo pic.twitter.com/Zu8a5CHDG3 — Star Wars (@starwars) May 13, 2018

A legújabb Star Wars-film az 1977-es Egy új remény előtt játszódik, és a legendás űrcsempész fiatalkorát és kalandjait mutatja be, például azt, hogy hogyan ismerkedett meg későbbi állandó társával, Chewbaccával, és Lando Carlisiannal.

Borítókép: Gabriel Maseda/NurPhoto/AFP