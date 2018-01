Az utolsó kulcs nem adta be a kulcsot

Az Insidious-filmek fokozatosan az egyik legmenőbb horror-franchise-zá nőtték ki magukat.

A filmek, amelyek magukon viselik James Wan gondoskodásának minden jelét, a mesteren kívül még valakinek köszönhetik különlegességüket: Leigh Whannell nemcsak írója és az egyik fontos szereplője volt mindegyik résznek, de a harmadik folytatásnak még a rendezését is elvállalta.

Most is őt dicséri az a ravasz forgatókönyvi hurok, amely a démonűző szolgálat főnöke, a látnok Elise gyerekkorába vezeti a nézőt, és így múltbeli és jelenbeli kísértetek találkozhatnak benne. A kör bezárul – írja a z Intercom. Mintha az elejétől fogva így tervezték volna.

– mondta saját filmjéről Whannell.

„Az a lényeg, hogy a néző úgy lássa, rend van, miközben igazából káosz van. Utólag ez a film ravaszul kötődik az előzőekhez, helyre rak régi rejtélyeket… pedig az első film írásakor még fogalmam sem volt róla, hogy hét évvel később még újabb folytatásokon fogok agyalni. Nem könnyen találtuk ki, hogy mi legyen Az utolsó kulcs-ban – de tényleg elképesztően ijesztőre meg kísértetiesre sikerült, ráadásul még értelme is van. Szóval, most én is úgy teszek, mintha mindent előre kieszeltem volna.”