Botrányfilm készül Nicole Kidman és Charlize Theron főszereplésével

A filmvásznon Kidman a Stanford Egyetemen végzett korábbi Miss America győztest, Carlsont fogja alakítani, aki 2016 júliusában indított pert Ailes ellen, azt állítva, hogy az idős igazgató többször is zaklatta őt, majd amikor nem állt kötélnek, bosszúból nem hosszabbította meg munkaszerződését.

Ailes tagadta a vádakat, ám a Fox vezetősége vizsgálatot indított, amelynek hatására egymás után jelentkeztek az akkori és volt női munkatársak, akik szintén Ailes szexuális zaklatási kísérleteiről számoltak be. A televízió 2016 szeptemberében húszmillió dolláros megállapodással rendezte Carlson szexuális zaklatás miatt indított perét.

Ailesnek – jelentős lelépési pénz fejében – távoznia kellett. A médiamogul kevesebb mint egy évvel a botrány kirobbanását követően, 2017 májusában meghalt.

„Remélem, hogy a valódi történetet fogják megmutatni. A legfontosabb, hogy ma már egyre több nő szavának hisznek és egyre többen hallatják a hangjukat ” – írta szerdán Twitter-bejegyzésében Carlson, belinkelve a Variety.com filmes portál cikkét Kidman főszerepléséről.

As the first person to take the risk – it also means I can’t share all of the details of what really happened, so I hope the true story is depicted. The most important thing is that so many more women are now believed and have been given a voice. #BeFierce #StopSexualHarassment https://t.co/S2ZyjruC66

— Gretchen Carlson (@GretchenCarlson) August 1, 2018