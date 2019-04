Charlie Sheen szigorú apa

Hiába áll nagy nőcsábász hírében, a színész nem enged meg akármit a gyerekeinek.

Bár Charlie Sheen és volt felesége, Denise Richards már jó ideje nincsenek együtt, a válás ellenére jól együtt tudnak működni a gyereknevelés terén. A színésznő erről egy beszélgetős műsorban beszélt:

„A 13 éves lányunk, Lola el akart menni bulizni, el is engedtük, de Charlie előre szólt a személyzetnek, hogy számoljanak majd be róla, milyen fiúkkal táncolt. Nehéz a kamaszokkal, de Charlie-val mindenben egyet­értünk, legutóbb megbeszéltük, hogy Lola 16 éves koráig nem randevúzhat” – szögezte le a Bors cikke szerint Denise, aki 15 esztendős fiukat, Samet is hasonló szigorral neveli.