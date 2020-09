Elton John nyolclemezes dobozt jelentet meg tele ritkaságokkal

Az archívumban talált kincsek öt és fél évtizedes pályafutás gyümölcsei.

Jewel Box címmel nyolclemeznyi ritkaságot, B-oldalt és egyéb csemegéket jelentet meg Elton John. Az archívumban talált kincsek öt és fél évtizedes pályafutás gyümölcsei.

„Hatalmas élvezet volt ilyen részletességgel beleásni magam karrierem valamennyi korszakába. Ma már alig tudom felfogni, milyen termékenyek is voltunk Bernie-vel (Bernie Taupin szövegíróval – a szerk.) korai éveinkben: szinte öntöttük magunkból a dalokat, és a zenekar hihetetlen volt a stúdióban” – fogalmazott közleményében az énekes.

Mint hozzátette, mindig is előre tekintett, de a karantén idején bőségesen volt ideje és örömmel idézte vissza különböző korszakaiból ezeket a pillanatokat. „Magam is lemezgyűjtő vagyok, és ez a projekt nagyon izgalmas volt számomra. Külön boldogsággal tölt el az az alaposság, szakértelem és szeretet, amely a kiadvány összeállítóit vezette”.

Az Elton: Jewel Box című kiadványon, amely november 13-án jelenik meg az UMC/EMI gondozásában, 148 dal található az 1965 és 2019 közötti időszakból, közülük hatvan eddig kiadatlan volt.

Az első két CD címe Deep Cuts, ezen az előadó személyes kedvencei szerepelnek. A ritkaságokat (Rarities) három CD-re gyűjtötték össze, köztük lesz számos zongorával és zenekarral rögzített demó, többségük még Elton John 1969-es első lemeze, az Empty Sky előtti időkből.

A hatvanöt ritkaság között szerepel legelső saját dala, amely elsőként jelent meg lemezen (a Come Back Baby 1965-ből), Elton és Bernie Taupin szövegíró első közös szerzeménye, a Scaresrow (1967), vagy korai albumaira került dalok zongora-ének demóverziói.

A hatos és a hetes korongra kislemezeinek B-oldalas felvételei kerültek 1976-tól kezdve, most először összegyűjtve. Több közülük eddig nem volt elérhető CD-n.

A kiadvány utolsó darabja, az And This Is Me annyiból kilóg a többi közül, hogy erre néhány igazi sláger került, igazodva Elton John hamarosan megjelenő önéletrajzi kötetéhez, a Me-hez.

A 8-as CD utolsó száma egy duett Taron Egertonnal, az (I’m Gonna) Love Me Again.

A dobozban lesz még egy keménykötésű könyv is különféle szövegekkel és fotókkal – például Elton John számról-számra kommentálja a Deep Cuts felvételeit.

Az Elton: Jewel Box vinyl formátumban is elérhető lesz. Az újramaszterelést Sean Magee készítette a londoni Abbey Road stúdióban.