Fél szemére megvakult Mel B

Kórházba szállították Mel B-t, miután váratlanul megvakult a jobb szemére. A Spice Girls tagja állítólag sokkos állapotba került, azt sikoltozta, hogy nem lát semmit – írja a Lokál.

„Mel B nagyon megijedt, először azt sem tudta, hogy jut el a klinikára.

Végül egy sofőr vitte be kocsival. Az asszisztense is vele tartott, végig fogta a kezét. Az eset azért nagyon ijesztő, mert a bal szemére is alig lát egy húsz évvel ezelőtti lézeres beavatkozás miatt” – árulta el egy bennfentes a Daily Mailnek.