Folytatást kap minden idők egyik legmeghatóbb romantikus filmje

Remélhetőleg Hilary Swank és Gerard Butler játssza majd a főszerepet.

Folytatást kap minden idők egyik legromantikusabb és egyben legmeghatóbb romantikus filmje, a P.S. I Love You, magyarul Utóirat: Szeretlek

– írja a hirado.hu.

A Cecelia Ahern írta regény második kötetének megfilmesítési jogait az Alcon Entertainment szerezte meg. A Postscript címet viselő könyv tavaly jelent meg, ahogy a magyar fordítása is Utóirat: még most is szeretlek! címmel.

Egyelőre még nem tudni, hogy a 2007-es film főszereplői közül – Hilary Swank, Gerard Butler – visszatér-e valaki a folytatásban.

A második rész hét évvel az eredeti történet után veszi fel a fonalat.

Borítókép: Gerard Butler skót színész