Gordon Ramsay: otthon én vagyok az ügyeletes konyhás fiú

Nehezen viseli az otthoni bezártságot Gordon Ramsay a cornwall-i tengerparti házukban, ahol családjával mepróbálja átvészelni a világjárványt.

Sajtóértesülésekre hivatkozva a Bors arról ír, hogy Gordon Ramsay kezd besokallni az otthonléttől.

„Bezárva a házba öt éhenkórász gyerekkel igazi rémálom. Meddig tart még ez? Minden nap ugyanaz. Én vagyok az ügyeletes konyhás fiú, állandóan melózom. Őszintén szólva többet főztem az elmúlt tíz napban, mint a karrierem során az elmúlt tíz évben” – mesélte a sztárséf.

„Ahogy felkelek reggel, már megyek a henteshez húsért. Hazaérek, rögtön megcsinálom a reggelit, és már folytathatom is az ebéddel. Miután azt is betömték, megpróbálok elmenekülni futni egy kicsit, de aztán már főzhetem is a vacsorát” – mondta az 53 éves Ramsay, akinek elmondása szerint már hólyagos a keze a rengeteg sütés-főzéstől.