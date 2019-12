Három legendás énekessel jön hozzánk a Helloween

A német power metal zenekar Kai Hansen, Michael Kiske és Andi Deris összefogásával ad ki a nyár végén egy új lemezt, amit nálunk 2020. október 19-én mutatnak majd be élőben.

2020-ban is zakatol tovább az immár 35 éve működő német power metal legenda, a Helloween. Csakúgy, mint a pár évvel ezelőtti, nagy sikerű Pumpkins United turné során, az idén indított, és jövőre folytatásra kerülő United Alive koncertkörúton is feltűnik majd a zenekar mindhárom énekese: az alapító gitáros-énekes Kai Hansen, illetve Michael Kiske és Andi Deris is.

A 2019-es fellépésekről készített koncertfilm ajánlóját itt nézhetjük meg:

A frontemberek barátságáról Andi Deris nemrég így nyilatkozott:

„A Pumpkins United turné két éve alatt igazi csapattá, zenekarrá kovácsolódtunk össze, így mind nagyon lelkesek vagyunk a most zajló új nagylemez felvételei kapcsán, hiszen alkotóként ez egy igazán felvillanyozó lehetőség.”

A turnén kialakult héttagú felállás Hamburgban készíti az új lemezt, méghozzá ugyanazt az analóg vezérlőpultot használva, amin anno a Master of The Rings, a Time of the Oath és a Better than Raw is született.

Az új Helloween nagylemez megjelenése a következő nyár végén várható, és ezt követően, szeptemberben indul majd el az a turné, amelynek Budapest is része: október 19-én egy igazán hangos és látványos Helloween bulira készülhetünk, méghozzá a Papp László Budapest Sportarénában.

A jegyértékesítés december 9-én, hétfőn indul.