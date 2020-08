Hetvenötödik születésnapját ünnepli Steve Martin

Steve Martin amerikai filmszínész, komikus, aki 2013-ban életművéért kapta meg az Oscar-díjat, augusztus 14-én ünnepli hetvenötödik születésnapját.

A Texas állambeli Wacóban született, Stephen Glenn Martin néven. Kaliforniában nőtt fel, ahová ingatlanügynök apja színészi álmokat kergetve költözött. Az apa nem tudta feldolgozni kudarcait, egyre féltékenyebb lett fiára, akivel egy idő múlva már alig állt szóba.

Martin minél hamarabb a saját lábára akart állni, tízévesen a házukhoz közeli Disneylandben árult programfüzeteket.

Öt évvel később már bűvészbemutatókat tartott és zsonglőrködött, ekkoriban formálódott ki később oly sikeresnek bizonyuló színpadi személyisége.

A középiskola után a Kaliforniai Egyetem filozófia szakára iratkozott be, de hamarosan átiratkozott a színház szakra.

Éjszakánként klubokban vállalt fellépéseket, televíziós társaságoknak dolgozott, egyik komikus írásáért 1969-ben Emmy-díjat kapott.

Hamarosan komikusként is felbukkant, és ha ő szerepelt az NBC csatorna Saturday Night Live című műsorában, a nézettség egymillióval ugrott meg. Saját bevallása szerint a színpadon nem saját személyiségét láthatták, mert ő alapvetően szégyenlős és zavarba jön a túlzott figyelemtől, ezért kollégáitól eltérően nem ösztönösen komédiázott, hanem gondosan megtervezve rakta össze estjeit. Csaknem két évtizeden át maradt az egyik legnagyobb stand-up komikus, rocksztárokat megszégyenítő, hatalmas rajongótábora kívülről tudta műsorát és hűségesen követték minden fellépésére. Számtalan kiszólásából lett köznyelvi fordulat, és kevesen tudják, hogy ő terjesztette el a két kézzel a levegőben mutatott idézőjelet.

Sikereinek csúcsán, a hetvenes évek végén nyergelt át a filmekre.

Rögtön első alkotása, az 1977-es, alig hétperces A szórakozott pincér Oscar-jelölést kapott a rövidfilmek között. Első főszerepét két évvel később, a szintén általa írt A pacák című filmben alakította, és a vígjáték hatalmas sikert aratott. Ezután Stanley Kubrick kereste meg egy komédia tervével, de a rendező végül meggondolta magát, ötletéből 1999-ben inkább drámát forgatott Tágra zárt szemek címmel.

Martin a komédiázásba belefáradva új kihívásokat keresett és drámai szerepeket vállalt.

A Filléreső című musical kedvéért még táncolni is megtanult, és bár a film nem sok pénzt hozott a producereknek, látványos volt és szórakoztató. Martin alaposan meglepte a közönséget sztepptáncával, és alakításáért Golden Globe-díjra jelölték. Ezután ismét komédiák következtek: A pacák rendezője, Carl Reiner instruálta 1982-ben a Halott férfi nem hord zakót, 1983-ban az Agyban nagy és 1984-ben a Mindenem a tied című filmekben – ez utóbbi a kritikusok szerint eddigi pályafutásának legjobb filmje. A Riviéra vadorzói című filmben Michael Caine oldalán komédiázott, ugyancsak 1988-ban a Broadwayn is bemutatkozott a Godot-ra várva című darabban, a másik főszerepet Robin Williams játszotta.

Pályáján egymást követték a sikerek.

1988-ban a Roxanne című Cyrano-filmadaptáció forgatókönyvéért elnyerte az Amerikai Forgatókönyvírók Céhének díját. 1991-ben forgatta Az örömapát, majd 1995-ben a folytatást, 1999-ben Eddie Murphy oldalán bolondozott a Fergeteges forgatás című vígjátékban, majd a Novocaine, a Tucatjával olcsóbb első és második része következett. A rózsaszín párduc és folytatása 2006-ban és 2009-ben nevettette meg a nézőket. 2011-ben a Vad évadban Jack Blackkel és Owen Wilsonnal megszállott madárrajongókat alakítottak, akik látcsővel felfegyverkezve vadásznak a legkülönbözőbb szárnyasokra, 2015-ben ő kölcsönözte a hangját Smek kapitánynak a Végre otthon című családi animációs filmben.

Első színdarabját, amely Picasso és Einstein képzelt párizsi találkozását meséli el, 1993-ban Chicagóban állították színpadra, műveit azóta Amerika-szerte számos színház tűzte műsorára.

Több írását közölte a tekintélyes The New Yorker magazin, két regény is kikerült a tolla alól. Born Standing Up címmel önéletrajzát is megírta, a kritikusok a viccesnek, megindítónak és őszintének nevezett könyvét 2007 egyik legjelentősebb szépirodalmi alkotásának nevezték. A könyvben felelevenítette utolsó találkozását édesapjával, akivel sokáig feszült volt a viszonya. Halálos ágyán fekvő apja csak annyit mondott neki: „Te mindent elértél, amit én akartam”, mire ő azt válaszolta: „Mindent érted tettem”.

A Netflix kínálatában szerepel a 2018-ban készült An Evening You Will Forget for the Rest of Your Life című show, amelyben Martin Short társaságában fergeteges zenés előadást produkálnak, felelevenítve életüket. A musical és a stand-up comedy elemeit ötvöző, számtalan sztorival tarkított műsorral turnéznak is, rendre teltházas előadásokkal.

A komikus a 2000-es évek elején háromszor volt az Oscar-gála házigazdája, és 2013-ban átvehette az amerikai filmakadémia életműdíját.

Ismert és elismert bendzsójátékos, aki számos nagysággal zenélt együtt, és két bendzsóalbuma kapott Grammy-díjat. A stand-up számaiból összeállított A Wild and Crazy Guy kétszeres platinalemez lett, a Billboard 200-as poplistáján a második helyig tornázta fel magát. Steve Martin az öt éve indult Master Class streamingplatform egyik legnépszerűbb előadója: hallgatóit a komédia alapjaira tanítja meg, halálosan komolyan.

Jelenleg második házasságában él, és 67 évesen apa lett.

Borítókép: Steve Martin amerikai színész a Los Angeles-i Dolby Színházba érkezik, ahol átveszi az Amerikai Filmintézet, az AFI életműdíját 2015. június 4-én