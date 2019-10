Hollywoodi csillagot kap Lina Wertmüller

A 91 éves olasz rendezőnő pályafutása során számos nemzetközi díjat nyert.

Csillagot kap a hollywoodi Hírességek sétányán október végén Lina Wertmüller olasz filmrendező.

A 91 éves rendezőnő pályafutása során számos nemzetközi díjat elnyert és 1977-ben a Világszép Pasqualino című filmjéért rendezői és forgatókönyvírói Oscar-díjara is jelölték.

Ő volt az első női filmrendező, akit rendezői Oscarra jelöltek.

Wertmüller csillagának október 28-i felavatásán Steven Zaillian, a Schindler listája forgatókönyvírója is beszédet mond. A ceremóniára egy nappal az amerikai filmakadémia kormányzói díjainak átadását követően kerül sor.

Október 27-én a filmrendezőt Oscar-életműdíjjal tüntetik ki.

A filmes legismertebb alkotásai között szerepel a Világvége közös ágyunkban (1978), a Camorra – A nápolyi kapcsolat (1985), a Rutger Hauer és Nastassja Kinski főszereplésével készült In una notte di chiaro di Luna (1989) és a Sophia Lorennnel forgatott Szombat, vasárnap és hétfő (1990) is. A rendező Roma, Napoli, Venezia… in un crescendo rossiniano címmel 2014-ben forgatta utolsó produkcióját, egy rövid dokumentumfilmet Gioachino Rossini zeneszerzőről.

Borítókép: Lina Wertmüller