Huszonhárom évre ítélték Harvey Weinsteint

A manhattani bíróság a hollywoodi producert nemi erőszak és szexuális támadás vádjában találta bűnösnek.

Huszonhárom év börtönbüntetésre ítélte az illetékes manhattani bíróság szerdán Harvey Weinstein hollywoodi producert, akit nemi erőszak és szexuális támadás vádjában találtak bűnösnek.

Az esküdtszék február 24-én bűnösnek nyilvánította Weinsteint egykori munkatársa, Mimi Haleyi elleni szexuális támadásban és Jessica Mann színésznőjelölt megerőszakolásában 2013-ban, ám felmentette őt a legsúlyosabb vádpont, a „szexuális ragadozóként” elkövetett erőszak vádja alól.

Weinstein ügyvédei korábban jelezték, hogy fellebbezni fognak.

Hollywood egykori nagyhatalmú producerét maximum 29 év börtönbüntetéssel sújthatta volna a bíróság. Az ítélethirdetés előtt Joan Illuzi ügyész arra kérte a tárgyalást vezető James Bukre bírót, hogy maximum 25 év vagy akörüli börtönbüntetést szabjon ki a Mimi Haleyi elleni szexuális támadás elkövetése miatt. A bírósági dokumentumok szerint az ügyészek annak a véleményüknek adtak hangot, hogy az ítéletnek tükröznie kell nemcsak a bűnök súlyosságát, hanem azt is, hogy mások ellen is hosszú időn keresztül követett el szexuális visszaélést.

A bukott filmmogult több mint 80 nő, köztük ismert színésznők – Gwyneth Paltrow, Salma Hayek és Uma Thurman – vádolták meg szexuális visszaéléssel, ő azonban tagadta bűnösségét, és azt állította, hogy szexuális együttlétei mindig kölcsönös beleegyezésen alapultak.

Weinstein ügyvédei hétfőn a minimum, öt év büntetés kiszabását kérték a bírótól, mondván, vegye figyelembe Weinstein jótékonysági tevékenységét. Azzal is érveltek, hogy egy hosszabb büntetés esetén a bukott filmmogul a börtönben halna meg.

Weinstein a múlt hét óta a New York-i Rikers-sziget hírhedt börtönében várt az ítélethirdetésre, ahová csütörtökön szállították tíznapos kórházi kezelés után. A szerdai ítélethirdetésre tolószékben érkezett.

A 67 éves Weinsteinnek még Kaliforniában is bíróság elé kell állnia szexuális zaklatási ügyei miatt.

A queensi munkáscsaládból származó Weinstein két sikeres hollywoodi stúdiót is létrehozott fivérével, Bobbal: a Miramaxot (amelyet szüleik, Miriam és Max után neveztek el) és a Weinstein Co. vállalatot. A Weinstein Co. csődbe ment Wienstein bukása után. Tavaly sikerült megállapodniuk Weinstein áldozataival a kártérítések kifizetésében. Mintegy 25 millió dollárt kapnak az áldozatok, amit a stúdió biztosítása fedez.

Harvey Weinstein szexuális zaklatási botránya 2017-ben robbant ki. A befolyásos hollywoodi producer bukása indította el a MeToo mozgalmat, amelynek során nyilvánosságra került a szórakoztatóiparban, az üzleti életben, a médiában, a politikai életben vagy más területen befolyásos több száz ember ügye, akik szexuális zaklatást követtek el.