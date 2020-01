Így lett „atomizmos” Jason Statham

Idén lesz 53 éves, de a hollywoodi csillagok között még mindig neki van az egyik legjobban kidolgozott teste. A színész szigorú edzéstervet és diétát követ annak érdekében, hogy túl az ötvenen is fitt maradjon.

Blöff, A kém, A szállító, Halálos iramban és még sorolhatnánk azokat a filmeket, amelyekről Jason Statham jut az eszünkben.

Az angol színész számos akciófilmben megmutatta rátermettségét, olyannyira, hogy a kaszkadőröknek nem nagyon akad munkájuk, ha vele dolgoznak.

Statham világéletében szerette a sportot. Gyerekként már a küzdősportok iránt vonzódott, kungfuzott, karatézott, a kick-boxot is kipróbálta, és a helyi piacokon a krumpliszsákok és zöldségesládák emelgetésével is szert tett némi izomzatra. Statham ma is aktívan sportol, mindössze heti egy pihenőnapot engedélyez magának – írja a csupasport.hu.

A színész öt napon keresztül erősítőedzéseket végez, mindennap más típusú tréningekkel tartja karban magát, a köredzéstől kezdve a piramisedzésig. Statham nagy hangsúlyt fektet a bemelegítésre is, általában evezőgéppel melegít, ez a kedvence. A gyakorlatokhoz Logan Hood személyi edző adta meg neki az alapokat.

Hood olyan hírességekkel dolgozott együtt, mint Zac Effron vagy Liam Hemsworth. Statham nem azért edz, hogy úgy nézzen ki, mint egy testépítő, hanem arra törekszik, hogy vékony, szálkás és dinamikus legyen.

Vannak izmos férfiak és nők, akik feszítenek a tükör előtt pózolva. És akkor mi van? Engem inkább az érdekel, hogy legyen erőm gyorsan futni, erőset ütni, rúgni

– nyilatkozta korábban Statham, aki mindig reggel edz, mert úgy véli, ha ezzel indítja a napját az ember, akkor biztosan megcsinálja az edzést, míg napközben megcsúszhat az idővel, közbejöhet neki valami.

Statham a hét hatodik napján kültéri szabadidős sportoknak szenteli az idejét, szeret szörfözni, búvárkodni.

Ahogyan az edzésben, úgy az étkezésben sem ismer pardont. Étrendjének 95 százaléka egészséges ételekből áll, a maradék öt százalékba néha belefér egy csokoládé. Reggelire gyümölcsöt és zabpelyhet eszik, ebédre barna rizst, zöldségeket. Mindig este 7 órakor vacsorázik, fehérjében gazdag fogást eszik, például halat, marhahúst vagy csirkét és salátát. A főétkezések között fehérjeszeleteket, diófélékét, mogyoróvajat fogyaszt, és minimum napi 3 liter vizet iszik.