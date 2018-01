Ilyen hurrikánt itthon még nem látott

A természeti csapások és katasztrófák gyakran megihletik a filmeseket. Van, amikor közel állnak a valósághoz, van, amikor nem.

Mint az ilyen filmekben általában, a látvány mellett nyilvánvalóan megpróbálják azt is bemutatni, hogyan élik túl és át a borzalmakat, illetve azt is, hogyan próbálják kihasználni – nem is kevesen – a rendkívüli helyzetet.

A Hurrikán meló dörzsölt bűnözőkieszelős tervet agyalnak ki az Egyesült Államok egyik pénzverdéjének kirablásához: az egyik legdurvább hurrikán pusztítását használnák elterelésnek arra, hogy lelépjenek 600 millió dollárral.

A kincstár egyik elszánt őre és egy zűrös viharvadász eltökéli, hogy megállítják a tolvajokat és kiszabadítják túszaikat, mielőtt a vihar elsöpri az egész várost.

Persze, hogy ki nevet a végén, azt nem lőjük le, de lényeg, hogy áprilisban itthon is lecsap a hurrikán, és ráadásul a LOST sztárja, Maggie Grace is domborít benne.