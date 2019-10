Ismét a húrok közé csap hazánkban az Uriah Heep (videó)

Koncertjeiken egyaránt előkerülnek az első évek klasszikus dalai, és az elmúlt évek friss szerzeményei is.

Ötvenéves a Uriah Heep!

A legendás brit hard rock zenekar legutóbbi, 25. lemeze a 2018-as Living the Dream, mely a kerek évforduló mellett a 2020-as turné apropójaként is szolgál majd: Budapesten február 5-én, a Barba Negra Music Club színpadán láthatjuk majd őket.

Alakulását követően a Uriah Heep 1970-ben debütált “Very ‘eavy… Very ‘umble” című lemezével, mely ma már a hard rock műfaj igazi mérföldköve, a zenekar pedig több mint 40 millió lemezt adott el világszerte. A mai napig folyamatosan turnéznak, egy évben akár 125 koncertet is adva, évről évre több mint félmillió ember előtt fellépve. Koncertjeiken egyaránt előkerülnek az első évek klasszikus dalai, és az elmúlt évek friss szerzeményei is.

A Led Zeppelin, a Black Sabbath és a Deep Purple mellett a Uriah Heep is a brit heavy metal úttörői között van, meghatározó hatást gyakorolva a ’70-es és ’80-as évek rockzenéjére.

A Heep kiemelkedett a műfaj alapítói közül az összetett és gyakran fennkölt énekbetétek használatával, aminek köszönhetően viccesen a heavy metal Beach Boys-ának is nevezték őket. Szintén elsők között játszottak Hammond orgonán a dalokban, és Mick Box wah pedál használata is a hangzás kulcselemévé vált.

A zenekar 25 stúdiólemezt adott ki, melyek a Living The Dream a legfrissebb.

Lemezeik 90 százalékát az Egyesült Államokon kívül adták el, ami az intenzív turnézással együtt jól mutatja, hogy egy igazán globális, világszerte ismert együttesről van szó, amely Közép- és Kelet-Európában is híres: 1987-ben, Moszkvában már jó 180 ezer ember előtt játszottak, az első nyugati zenekarok egyikeként.

A Uriah Heep 2015 nyarán már játszott a Barba Negrában.



Borítókép: Uriah Heep zenekar