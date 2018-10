James Bondot kikészíti az apaság

Daniel Craig-et újszülött kislányával fotózták le: a színész nincs épp élete formájában.

James Bondot valami a világ megmentésénél is jobban kimeríti, ez pedig szemmel láthatóan a gyereknevelés – írja a Bors Online. A portál az Unilad cikkére hivatkozva azt írja, Daniel Craig-et, a 007-es ügynököt több filmben is megformáló brit színészt a napokban a New York-i JFK reptéren kapták lencsevégre családjával, és elég megviseltnek tűnt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A színész második lánya alig egy hónapja született, így a nyúzott arc valószínűleg az éjszakákon át tartó sírásnak köszönhető.

Az újszülött kislány édesanyja, Rachel Weisz láthatóan jobban bírja az ezzel járó nehézségeket, mint férje – mutat rá a Bors.

Borítókép: Daniel Craig. Forrás: Shutterstock