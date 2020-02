Jarmusch zeneszerzője is érkezik a BLEND-re

Március elején bemutatkozik a BLEND, a Nemzeti Filmintézet Fast Forward Programja és a Hangfoglaló Program közös kezdeményezése, amely csatlakozik az Artisjus által harmadik alkalommal megrendezett országos és regionális szakmai eseményhez, a DEX – Dalszerző Expohoz.

A DEX első napjának kísérőrendezvénye a film és a zene kapcsolatának szentel kiemelt figyelmet.

A BLEND-et idén életre hívó intézmények célja, hogy a fiatal hazai zenei és filmes szakma képviselői az iparág legfrissebb trendjei mellett egymást is megismerhessék.

A BLEND lehetőséget teremt a színterek közelítésére, emellett pedig arra koncentrál, hogy fókuszba helyezze a két iparág találkozási pontjait.

A konferenciaprogram összeállításakor a szervezők szándékosan tekintettel voltak arra, hogy a lehető legszélesebb skálán érjenek el szakembereket, és egyben

tudjanak akár zeneszerzőknek, zenészeknek, producereknek, menedzsereknek, music supervisoroknak, hangmestereknek, vagy éppen filmrendezőknek is értékes és tartalmas információkkal, kapcsolatokkal szolgálni.

A sokszínű program érinti a filmipar igényeit hangminőség-, mood- és felhasználói preferenciák alapján, lesz szó az iparágak közötti kommunikációról, a zsánerfilmek és televíziós használatra szánt filmek zenei követelményeiről és a kiválasztási folyamatban fontos szerepet játszó music supervisor felelősségéről is. A listening sessionnel, kurrens könnyűzenei katalógussal, filmzeneszerző műhellyel és speed meeting szekciókkal dúsított program felvonultat számos hazai iparági szereplőt.

A BLEND öndefinícióját és irányát jól fémjelzi a program két külföldi vendége is. Moderált előadást tart Jim Jarmusch zeneszerzője, Jozef van Wissem; aki több telt házas budapesti koncertjét követően most szaktekintélyi minőségében tér vissza Magyarországra. A magyar produkciók filmes zsánerekhez ajánlott mood-playlistjeit pedig Kle Savidge elemzi majd egy délelőtti listening session alkalmával. Az americai music supervisor hölgy olyan filmek zenéinek összeállításán dolgozhatott az utóbbi években számos brit TV-sorozat mellett, mint a Brooklyn (2015), az A long way down (2014), az An Education (2009) vagy a legutóbbi Tomb Raider adaptáció (2018).

A sikeres magyar filmek zenéjét jegyző komponisták közül a program panelistája lesz Balázs Ádám, Kalotás Csaba, Pacsay Attila és Tövisházi Ambrus, a BLEND vendégei továbbá Petrányi Viktória producer, és Hartung Attila, Reisz Gábor, Ujj Mészáros Károly, Zomborácz Virág rendezők is.

A BLEND programjával a Hangfoglaló Program és a Fast Forward Program megteremtheti azt a kollektív tudásbázist és élő networköt, amelynek segítségével a hazai filmes és zenei szcéna hatékonyabban, értőbb módon fordulhat egymás felé a jövőben – legyen ez ténylegesen az a platform, ahol zene és film (először) találkozik.

Borítókép: Jim Jarmusch májusban Cannes-ban