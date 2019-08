Jövőre újabb magyar koncertet ad a Slipknot

We Are Not Your Kind címmel augusztus 9-én jön ki a Slipknot új albuma, és ha június végén valaki nem látta őket a soproni Volt fesztiválon, az megnyugodhat: mert a banda 2020-as turnétervei Magyarországot is szerepeltetik.

We Are Not Your Kind címmel augusztus 9-én jön ki a Slipknot új albuma, s már közreadták a 2020-as turnéterveiket is. Íme: A Hammerworld cikke az új Slipknot-albumot beharangozva Jim Root gitárost idézi, aki elárulja, hogy ennél több idejük még sosem volt egy album megírására, valamint arra, hogy együtt dolgozzák ki a számokat. „Ezúttal az egyik inspirációmat azok a művészek jelentették, akik teljes albumokat vettek fel, nem csupán dalokat. Miközben a zenepiac a kislemezek, az önálló dalok felé mozdul el, a Slipknot egy albumos élményt akart – elejétől a végéig" – fejtette ki Jim Root. A lemez érdemeit méltatva a Magneoton Music Group közleménye arra is kitér, hogy az új album a Metallicával és Slayerrel is alkotó Greg Fidelman produceri keze alatt született meg, és 14 ízig-vérig headbang-számot tartalmaz. A közlemény szerint a „We Are Not Your Kind" című korong hihetetlenül ütős, a frontember, Corey Taylor állta a szavát, és a zenekar valóban legalább annyira sötét anyagot tett le az asztalra, mint a 2001-ben bemutatott „Iowa" című album. A közönségnek eddig két dalt prezentáltak, az októberi „All Out Life" és a májusi „Unsainted" minden kétséget kizáróan elnyerte a rajongók tetszését, hiszen pillanatok alatt több tízmillió megtekintést zsebelt be – hívja fel a figyelmet a Magneoton. Az album már elérhető számaiba itt lehet belehallgatni: Borítókép: Jim Root, az amerikai Slipknot együttes tagja, gitárosa a zenekar koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában 2015. február 5-én