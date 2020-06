Judd Apatow új filmje a traumákról szól

A The King of Staten Island forgatókönyvíró társának szeptember 11-i tragédiáját dolgozza fel.

Judd Apatow, a Csajok, a Felkoppintva és a 40 éves szűz rendezője Észak-Amerikában pénteken online debütáló új filmjében a traumákkal foglalkozik.

A The King of Staten Island Apatow forgatókönyvíró társának, Pete Davidsonnak a saját szeptember 11-i tragédiáját dolgozza fel.

Davidson hétéves volt, mikor apja, aki tűzoltóként dolgozott a New York-i ikertornyok elleni terrortámadás idején, a szolgálat közben életét vesztette – idézte fel a BBC News cikke.

Mindig úgy gondoltam, hogy a legnehezebb helyzetekben is van valami komikum. Ezért szeretjük Kubrick atomháborúról szóló filmjét, a Dr. Strangelove-ot is, hiszen nehéz ennél súlyosabb helyzetet találni. Mindent ilyen lencsén keresztül figyelek

– fogalmazott Apatow, aki a járvány miatt a szokásos személyes promóció helyett virtuális sajtóbeszélgetésen mutatta be új filmjét.

A filmben Davidson önmagát alakítja, vagy legalábbis egy olyan karaktert, aki nagyon hasonlít egykori önmagára. Scott gyászoló, talajvesztett huszonéves kábítószeres, aki anyjával és húgával él egy szakadt környéken.

Scott megözvegyült anyját Marisa Tomei alakítja, Bill Murr pedig, aki Jim Carey-vel és Eddie Murphyvel együtt annak idején nagy hatást tett rá, elvállata az özvegy új udvarlójának szerepét, aki szintén tűzoltó.

Davidson, aki borderline személyiségzavarral és Crohn-betegséggel is küzd, elmondta, hogy a film, amivel édesanyja iránti szeretetét is ki akarta fejezni, talán traumái feldolgozásában is segít majd neki.

