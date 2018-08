Kurt Russel és Burt Reynolds is? Tarantino fél Hollywoodot szerződteti

Burt Reynolds, Kurt Russell, Tim Roth és Michael Madsen is szerepelhet Quentin Tarantino új filmjében.

A Variety arról számol be, hogy ha a szóbeszéd igaz, akkor négyükkel egészül ki a DiCaprio és Pitt alkotta szupercsapat. A Once upon a time in Hollywood, vagyis a Volt egyszer egy Hollywood című Tarantino-mozi története 1969 nyarán, Los Angelesben játszódik majd, főhőse pedig egy az álomgyárba törekvő tévészínész, Rick Dalton lesz, akinek a szomszédságában él az a Sharon Tate, akit Charles Manson és szektája brutálisan meggyilkolt.

Reynolds valószínűleg George Spahn-t játssza majd, azt az embert, aki kiadta a házát Charles Mansonnak és bandájának a Manson-gyilkosságokat közvetlenül megelőző hónapokban. Egyelőre nem lehet tudni, hogy Roth, Madsen és Russell kiket alakítanak majd a filmben.

Ha az eddigi sztárparádé nem volna elég, fokozza az izgalmakat az, hogy Margot Robbie-val is tárgyalnak Sharon Tate szerepéről.

Borítókép: Kurt Russel. Fotó: Wikimedia Commons / S. Pakhrin