Magyarországra jön a világ egyik legvarázslatosabb zenekara

A már nevében is sejtelmesen érzéki csapat utoljára tavaly járt hazánkban, nyár elején pedig már friss dalokat is hoznak nekünk, a már megszokott fülledt hangzássvilággal párosítva. Annyira erősen vizuális az egész hangzás, úgy suhan át a hallgatón és a koncerten résztvevő közönségen, mintha mindig is ismert volna mindannyiunknak. Jóleső, bensőséges és intim dallamvilág, amely észrevétlenül helyezkedik bele a lelkünk mélyébe.

A Greg Gonzalez dalszerző-gitáros-énekes vezette formáció Texasban alakult. A frontember eredetileg az el pasoi egyetemen tanult zeneszerzést, ám hamar elváltak útjai az iskolával, ahonnan Brooklynba költözött. Itt egy művészmoziban kezdett el dolgozni, Kieslowski vagy Antonioni klasszikusai pedig saját bevallása szerint is hatalmas inspirációt jelentettek számára, ahogy a Twin Peaks álomszerű zenéje is. A zenekart itt érte a nagy áttörés is: a Nothing’s Gonna Hurt You Baby című dalukat felkapta a YouTube ajánlórendszere és szinte minden videónál őket ajánlotta, milliós nézettséget hozva ezzel a zenekarnak. A siker szerencsére nemcsak erre az egy számra szólt és 2017-ben megjelent címnélküli lemezükkel már Európán át egészen Ázsiáig eljutottak. Legutóbb tavaly jelentkeztek a Neon Moon című dallal, de a hírek szerint már az idén ősszel érkező új lemezükön dolgoznak. Június 9-én az Akvárium Klubban láthatjuk őket. Borítókép: Greg Gonzalez