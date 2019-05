Megjelent a Rocketman filmzenéje

Az album érdekessége, hogy a teljesen áthangszerelt dalokat a főszereplő, Taron Egerton adja elő.

Az album nem mindennapi élményt ígér a rajongóknak – már csak azért is, mert Elton John dalait nem csak újrahangszerelték, de a lemezen a főszereplő, Taron Egerton előadásában hallható minden szerzemény, köztük olyan klasszikusok, mint a Tiny Dancer, a Don’t Go Breaking My Heart, az I’m Still Standing, és persze a Rocket Man is.

„Azt szerettem volna, hogy Taron teljes egészében eljátsszon engem: ne csak színészkedjen, hanem énekeljen is. Az interpretációt teljes mértékben rá és a zseniális Giles Martinra bíztam – tudtam, hogy Taron jó kezekben lesz nála. A végeredmény pedig minden várakozásomat felülmúlta!” – mesélt az alkotói folyamatról Elton John.

„Csodálatos élmény volt együtt dolgozni Eltonnal és Giles Martinnal. A klasszikusokat teljesen új köntösbe bújtattuk, Giles-nek nagyszerű érzéke volt ahhoz, hogy hogyan alakítsuk úgy ezeket a dalokat, hogy a történet szerves részei legyenek, és mégis hűek maradjunk az eredetiekhez” – mondja Egerton.

A lemezre felkerült egy teljesen új dal is: az (I’m Gonna) Love Me Again-t Elton John és Taron Egerton együtt adja elő. Az összes számot a legendás Abbey Road Stúdióban és az AIR Studiosban vették fel.

A Rocketman című filmet Magyarországon június 6-án mutatják be, a UIP-Duna Film forgalmazásában.

Borítókép: Elton John és az őt alakító Taron Egerton a Cannes-i filmfesztiválon