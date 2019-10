Megvan a címe Az éhezők viadala előzményregényének

Suzanne Collins könyve a The Ballad of Songbirds and Snakes (Az énekesmadarak és kígyók balladája) címmel jelenik meg 2020. május 19-én.

A könyvkiadó bemutatta pénteken a regény borítóját is. A történet 64 évvel az eredeti trilógia előtt fog játszódni. Collins idén jelentette be, hogy visszatér Panem világába. A történetben az írónő a háború utáni újjáépítésről ír. „Ezzel a könyvvel a fel akartam térképezni természetünket, azt, hogy kik vagyunk, és hogy mi kell a túlélésünkhöz" – nyilatkozta akkor. Az éhezők viadala trilógiának azonos című első kötete 2008-ban jelent meg, ez volt a trilógia legsikeresebb darabja, amelyből később filmadaptáció is készült 2012-ben Jennifer Lawrence főszereplésével. Az előzményregény megfilmesítéséről is folynak már a tárgyalások.