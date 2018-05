Nagyon sok milliót kifizettek Bob Dylan gitárjáért

Majdnem félmillió dollárért (mintegy 135 millió forintért) kelt el Bob Dylan amerikai dalszerző, énekes egyik gitárja egy New York-i árverésen.

A Julien’s aukciósház a Twitteren tette közzé, hogy az irodalmi Nobel-díjjal is kitüntetett világsztár Fender Telecaster 1965 típusú elektromos gitárjáért 490 ezer dollárt fizetett új tulajdonosa, akinek személyét nem hozták nyilvánosságra.

Ezen a gitáron játszott Bob Dylan az 1966-os világkörüli turnéján. A zenész, énekes addig csak akusztikus gitárt használt.

A most elárverezett elektromos gitár Robbie Robertson kanadai gitáros-dalszerzőé volt, aki az említett 1966-os világkörüli turnén a Bob Dylant kísérő The Band együttes tagja volt. A gitáron egyébként olyan rocksztárok is játszottak, mint George Harrison és Eric Clapton.

Borítókép: AFP PHOTO / Olivia Harris