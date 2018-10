Négy sportsztár, akik nem adták fel a kudarcnál

Sokszor nehezünkre esik konditerembe menni vagy elmenni futni. Kifogásokat keresünk, hogy ma éppen miért nincs kedvünk edzeni. Nekik lehetett volna rá indokuk.

A csupasport.hu szabadidős portál összeállításában szereplő négy világhírű sportoló története a legjobb motiváció lehet mindenki számára.

Kieran Behan tornász

Képzeld el, hogy az orvosok azt mondják, hogy soha többé nem fogsz járni. Kieran Behan 10 éves volt, amikor daganatot távolítottak el a combjából. A műtét során olyan súlyos komplikációk léptek fel, hogy Behan idegkárosodást szenvedett és tolószékbe kényszerült. A fiatal fiú nem adta fel az álmait. Imádta a tornát és eldöntötte, hogy olimpiai bajnok lesz. 15 hónap után visszatért az edzőterembe, ám jött az újabb csapás. Behan leesett a magasból és súlyos fejsérülést szenvedett. Újból kerekesszékbe kényszerült. Ezúttal 3 évbe telt a visszatérése, de amikor már mindenki lemondott róla, Behan újból edzett. Pályafutását ezután is több sérülés kísérte, de 2012-ben az ír csapat tagjaként kijutott a londoni olimpiára.

Michael Phelps úszó

Michael Phelps minden idők legsikeresebb olimpikonja 23 aranyérmével. Phelps gyerekkorában ADHD-ban, figyelemhiányos hiperaktivitási zavarban szenvedett. Sokan azt gondolják, hogy az ADHA-ban szenvedők szétszórtak, nyugtalanok és nem tudnak eléggé koncentrálni. Pedig hihetetlen képességük van arra, hogy odafigyeljenek arra, amit szenvedélyesen szeretnek. Phelps esetében ez az úszás volt. Az amerikai sportoló bebizonyította, hogy képes legyőzni fegyelmezett vetélytársait, és példát mutat azoknak, akik valamilyen mentális rendellenességben szenvednek.

Michael Jordan kosárlabdázó

Talán nehezen hihető, hogy a világ egyik legjobb kosárlabdázóját eltanácsolták valaha is a sporttól. Pedig így volt. Jordant a középiskolai edzője tanácsolta el a sporttól, mert sem fizikailag, sem mentálisan nem tartotta alkalmasnak a játékra. Jordan is egyszer úgy nyilatkozott, hogy legalább 300 meccset veszített el és 9000 kosarat dobott mellé, de a kudarcokból sokat tanult,. Ez is kellett ahhoz, hogy sikeres legyen.

Bethany Hamilton szörfös

Bethany Hawaiion nőtt fel, így abban semmi meglepő nincsen, hogy már 7 évesen szörfdeszkán szelte a hullámokat. 13 éves volt, amikor 2003-ban súlyos baleset érte. Békésen pihent a szörfdeszkáján, a bal karját a vízben lógatva, amikor egy tigriscápa megtámadta és leharapta a karját. A baleset után két dolgot fogadott meg a kamaszlány, az egyik az volt, hogy soha nem fogja sajnáltatni magát a baleset miatt, a másik pedig az, hogy visszatér. Bethany 26 nap múlva újra szörfözött. Nemcsak az amputált végtagú sportolóknak, hanem mindenkinek erőt ad az ő története. Hamilton bebizonyította, hogy képes legyőzni a félelmeit, és testi fogyatékossága ellenére is teljes életet élni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS