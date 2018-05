Nem énekel a Spice Girls Harry-ék esküvőjén

Az okról nem sokat tudni, csak annyi derült ki, hogy a Kensington Palota nem kérte fel őket a fellépésre.

Mégsem lép fel a királyi esküvőn a Spice Girls, de ott lesznek a vendégek között. Azt, hogy fellépnének Mel B híresztelte el, még egy februári showműsorban, ahol a résztvevők faggatták erről. Most azonban kiderült, a „fűszeres lányok” nem szórakoztatják az uralkodókból és a világsztárokból álló közönséget- írja a Bors.

Nem érkezett megrendelés, hogy lépjenek fel május 19-én az esküvőn – tudatta a TMZ-vel a királyi családdal kapcsolatot tartó forrásuk. Az okról nem sokat tudni, csak annyi derült ki, hogy sem Harry-ék, sem a Kensington Palota nem kérte fel őket a fellépésre.

Ez kicsit kínos, egyben furcsa is, mert Harry és Meghan is szereti a lányokat. A herceget apja, Károly herceg annak idején a koncertjükre is elvitte, és személyesen is ismeri őket.

Egy ideje már szó van arról, hogy Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Horner és Victoria Beckham nem zárkóznak el a visszatéréstől, ám egyelőre nincs semmi konkrétum. Eddig úgy tudni, hogy a terv rendre Victoria Beckham és a Geri Horner között lévő konfliktus miatt hiúsul meg.

A két énekesnő egyszerűen nem tud megegyezni a részletekről, de a gázsiról sem. Tehát hivatalos fellépés nem lesz, mert nem is próbálnak. Azt viszont senki nem tudja, hogy a buli hevében, a lagziban nem pattannak-e fel az asztal tetejére egy közös produkcióra?

Borítókép: AFP