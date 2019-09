Nincs náluk lazább a brit királyi családban

Sussex hercege és hercegnéje úgy döntött, elég az állandó etikettből, és szerda este beült vacsorázni a windsori The Rose & Crown-ba. A pubba ráadásul a kis Archie-t is magukkal vitték – írja a hirado.hu.

Míg a házaspár a helyi specialitást, egy sült húsos fogást fogyasztott el, Harry sör, Meghan pedig ásványvíz kíséretében, addig a négy hónapos gyermekük édesdeden aludt a hordozható autósülésben.

