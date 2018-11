Nyolc év után ismét Magyarországon a Whitesnake

Jövő nyáron a magyar rajongók is meghallgathatják élőben a legendás banda dalait.

A Deep Purple énekese, DAVID COVERDALE által alapított legendás rock’n’roll banda, a WHITESNAKE büszkén jelenti be 2019-es vadonatúj, “FLESH & BLOOD” elnevezésű turnéját, amelyen egyaránt játszik majd dalokat az új stúdióalbumról, valamint legnagyobb slágereit az elmúlt 40 év rock’n’roll történelmének egyik leghatalmasabb életművéből.

Az új lemez első dala és videója “SHUT UP & KISS ME” címmel 2019-ben jelenik meg, a turné kezdete előtt.

Ez a turné 8 év után végre Budapesten is látható lesz, 2019. június 25-én, a Barba Negra Trackben!

Az 1978-ban alapított csapat multi-platina eladásokat tudhat magáénak olyan lemezekkel, mint a ‘TROUBLE’, a ‘LOVEHUNTER’, a ‘READY AND WILLING’ és a ‘COME AN’ GET IT’, vagy a robbanásveszélyes “Snake” hangzással bíró ‘SLIDE IT IN’ és a közelmúltban 30 éves jubileumát ünneplő 1987-es, óriási sikerű ‘WHITESNAKE’ album. Ezekről a lemezekről számtalan slágerlista top 10-es dal származik, köztük a slágerlista vezető “Here I Go Again” és “Is This Love”, valamint a felejthetetlen riffel bíró “Still Of The Night”.

2017-ben hatalmas érdeklődés mellett a csapat kiadta legsikeresebb albumának, a “WHITESNAKE”-nek egy jubileumi Deluxe verzióját a Rhino Records forgalmazásában.

A kiadóval történő további együttműködésük keretében jelent meg nemrég “UNZIPPED” című anyaguk, amely az elmúlt 20 év ritka és eddig kiadatlan akusztikus felvételeinek gyűjteménye, és különleges lehetőség néhány Whitesnake klasszikus újrahallgatására, ahogyan még soha nem hallhattuk őket.

Tehetség és szenvedély egyaránt kellett a WHITESNAKE megalapításához csakúgy, mint 2019-es visszatérésükhöz.

A világhírű banda DAVID COVERDALE (ének), REB BEACH (gitár), JOEL HOEKSTRA (gitár), MICHAEL DEVIN (basszusgitár), TOMMY ALDRIDGE (dob) és MICHELE LUPPI (billentyűs hangszerek) összetételben éppen befejezte 13. stúdióalbumát.

David Coverdale véleménye szerint: Izgatottan várjuk, hogy felléphessünk a Barba Negra Trackben Budapesten 2019-ben, megünnepelve egyúttal a Whitesnake 40 éves fennállást is.

„Megtiszteltetés, és hálás vagyok, hogy már 40 éve lehetek része ennek a csodálatos világnak, ünnepelhetünk, felejthetetlen pillanatokat oszthatunk meg és élhetünk át emberek millióival… és mindenkivel, aki csatlakozott hozzánk ezen a csodálatos utazáson… Nagyon szeretem a közös élményeket, és egyszerűen szeretem a munkámat, és mindig is szeretni fogom… 4 évtizednyi móka után!! Köszönöm!”

A budapesti előadásra jegyek november 13-án 10.00 órától kaphatók a www.livenation.hu, a www.funcode.hu és a http://track.barbanegra.hu oldalakon keresztül.

Limitált számban Early Bird jegyek kaphatók 9.900 forintért, utána a belépők 11.900 forintba kerülnek majd.