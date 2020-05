Online rendezik meg a Star Wars-napot a járvány miatt

Online rendezik meg a hagyományos Star Wars-napot a koronavírus-járvány miatt. Az eseményt szervező ReedPop május 4-én és 5-én számos virtuális eseményt, köztük élő közönségtalálkozókat is ígér a rajongóknak közösségi médiás platformjain.

A Star Wars-filmek jól ismert, „az erő legyen veled”-szlogenjéről elnevezett Star Wars-nap a May the 4th Be With You címen fut, másnap pedig a Revenge of the 5th címmel folytatódik a program – számolt be róla a The Hollywood Reporter csütörtökön.

A kétnapos online eseménysorozaton az űrsaga rajongói egyebek mellett a Star Wars: A klónok háborúja és a Star Wars: Lázadók című animációs sorozatok epizódjait kommentálhatják élőben a Twitteren.

De virtuális közönségtalálkozókat is szerveznek a sorozatok íróival és a szereplőket megszólaltató színészekkel. Az érdeklődők kvízjátékokban és más nyereményekkel kecsegtető játékokban is kipróbálhatják Star Wars-univerzummal kapcsolatos tudásukat.

A nemzetközi Star Wars-napot évente május 4-én tartják a filmsorozat rajongói számára.

A Star Wars jogtulajdonosa, a Disney vállalat a napokban jelentette be, hogy a koronavírus-járvány miatt karanténba kényszerült rajongókat május 4-én ajándékkal lepi meg: a tervezettnél két hónappal korábban elérhetővé teszi Disney+ streamingszolgáltatásán a Star Wars: Skywalker kora című filmjét.

A deadline.com értesülése szerint

aznap debütál a szolgáltatáson a The Mandalorian című sorozatról készült dokumentumszéria és a Star Wars: A klónok háborúja sorozat befejező része is.

