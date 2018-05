Orvvadászok ellen küzdött a magyar metál zenész (videó)

Báthory Zoltán óriási állatvédő.

Báthory Zoltán, a világhírű metálzenekar, a Five Finger Death Punch alapító dalszerzője és gitárosa Magyarországon született, de 22 éve Amerikában él.

Zoli igazi polihisztor, a küzdősportokban is járatos: remekül űzi a dzsúdót, a kungfut és dzsiudzsicut is, a Pentagon pedig fegyveres harcászati szakértővé avatta. És még nincs vége: a férfi ugyanis egy repülőt is simán elvezet, de a dizájnban és a tervezésben is otthon van – írja a Bors.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ezen kívül a védett állatok sorsát is szívén viseli: néhány hónapja amerikai veteránokkal utazott Afrikába, hogy az orvvadászoktól is megvédje az elefántokat, az oroszlánokat – a gyakorlásról egy kisfilm is készült.

Range day with Veterans Empowered To Protect African Wildlife 🔫🔫🔫🎯🎯🎯 in #Africa 🌍Gotta keep those skills sharp 😁 shooting with the Green Berets 🤘🤘🤘pew pew pew #greenberets #veterans #vetpaw #wildlife #antipoaching Közzétette: Zoltan Bathory – Official – 2017. augusztus 23.

Borítókép: AFP / MANUEL NAUTA / NURPHOTO