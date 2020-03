Ősszel pótolja budapesti koncertjét Carl Palmer

Szeptember 7-én pótolja eredetileg április 20-ra tervezett budapesti koncertjét Carl Palmer, a legendás Emerson, Lake & Palmer (ELP) egykori dobosa. A zenész aktuális csapatával az ELP 50 évvel ezelőtti megalakulása alkalmából lép fel az A38 hajón.

A koronavírus-járvány miatt lemondott tavaszi turnét ősszel pótolja a Carl Palmer’s ELP Legacy. Az április 20-ra az A38-ra megváltott jegyek az új időpontra is érvényesek vagy április 12-éig visszaválthatók – közölte a szervező Livesounds Agency.

Idén ötven éve, hogy a progresszív rockzene történetének kiemelkedő zenekara, az Emerson, Lake & Palmer megalakult, első koncertjét a plymouth-i Guildhallban adta.

Az ELP az 1970-es Wight-szigeti fesztiválon robbant be a köztudatba, majd az orosz romantikus zeneszerző, Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij Egy kiállítás képei című zongoraszvitjét feldolgozó élő lemezük hozta meg számukra a világsikert.

Keith Emerson billentyűs és a King Crimsonból ismert Greg Lake énekes-gitáros mellett Carl Palmer a trió legfiatalabb tagja volt.

A trió 1979-ig volt aktív, 1991-től 1998-ig újra koncerteztek, majd 2010 júliusában, a csapat 40. születésnapján egy londoni koncertre álltak ismét össze. Keith Emerson és Greg Lake egyaránt 2016-ban hunyt el.

Carl Palmer a nyolcvanas évektől az Asia supergroup alapító tagjaként, majd különböző saját zenekaraival dolgozott.

Az ELP-vel 1992-ben és 1997-ben járt Magyarországon, az Asiával 2011-ben, a Carl Palmer Banddel többször, de koncertezett Budapesten az ELP Legacy-vel is. Utóbbi egy billentyűs nélküli power trió, amelyben Palmer mellett Paul Bielatowicz gitározik, Simon Fitzpatrick pedig basszusgitáron játszik.

„Kedvenc ELP-albumom nincs, de a zenekar kreativitása talán az 1973-as Brain Salad Surgery című anyagon érvényesült a legjobban. A Trilogy valóban nagyon népszerű lemezünk volt, ez fogyott a legnagyobb példányszámban az összes közül, és itt használtunk először különböző effekteket, ezért nehéz élőben játszani”

– mondta néhány évvel ezelőtt Carl Palmer az MTI-nek.

Palmer nemrég egy kétlemezes kiadványt jelentetett meg: a Carl Palmer’s ELP Legacy Live első CD-jén a Tarkus lemez koncertfelvétele hallható 2015-ből, míg a DVD-n a 2016-ban Miamiban rögzített Pictures At An Exhibition – a Tribute to Keith Emerson című program látható.

Borítókép: Carl Palmer, a legendás Emerson, Lake & Palmer (ELP) egykori dobosa