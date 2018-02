Sarah Jessica Parker: Néha kell is és jó is egyedül

Sharon Horgan Válás című vígjátéksorozata egy elvált nő zűrzavaros életére fókuszál. Frances (Sarah Jessica Parker, a Szex és New York sztárja alakítja) egy évtized és két gyerek után szakított a férjével.

Karaktere kénytelen megtapasztalni azonban, hogy az újrakezdés nehezebb, mint azt gondolta. A sorozat második évadában Frances és az egykori férje, Robert a robbanásszerű elválásuk után megtanulják újjáépíteni az életüket. Frances megformálójával, a Szex és New York sorozattal világhírűvé vált Sarah Jessica Parkerrel készített Kubiszyn Viktor interjút a Vasárnap Reggel számára.

Milyen visszajelzéseket kaptál arról, ahogyan az első évad bemutatja a házasságot és a válást?

Meglepett, mennyi embernek, hmmm…. tetszett. Meglepett, hogy sokan a párjukkal, a házastársukkal nézték a sorozatot. De Instagramon volt néhány olyan komment is, ahol mások azt írták, hogy nem tudják megnézni, túl fájdalmas, megterhelő, és nem szórakoztató. Túl élethű.

Frances mintha megtalálta volna a saját útját a karrierjében és a magánéletében is. Ez különös tapasztalat neki, hiszen Roberttel, a férjével volt a főiskola óta. Furcsa lehet neki, hogy hirtelen egyedül alakítja az életét, teljesen egyedül van otthon.

Volt idő, amikor én is egyedül éltem, és néha most is van ilyen, amikor kiszakadok és egyedül vagyok. Múltkor Los Angelesbe utaztam munka miatt, csak egy napra. És elképesztő volt, hogy csak magam vagyok a hotelszobában. Felszabadító érzés volt, kicsit furcsa is, mintha lógnék valahonnan. Úgy gondolom, néha kell is és jó is egyedül lenni.

Amikor Robert komolyabban kezd randizni a sorozatban, Frances mintha más fényben látná, meg is kérdezi arról, hogy mit gondol, mi történne, ha most találkoznának egymással. Mit láthat meg a volt férjében hirtelen?

Újra meglátja benne a férfit. Így, hogy van valaki más is a volt férje életében, Frances meglátja azokat a dolgokat, amik valamikor nagyon tetszettek neki, csak eddig a háttérben voltak. Viszont a kapcsolata Jackie-vel megvilágítja azokat a tulajdonságokat, amiket Frances elfelejtett vagy félresepert. A saját életemmel kapcsolatban is elgondolkodtam azon, hogyan látják mások – a gyerekeink vagy a barátaink – a férjemet, amikor belép a szobába, vagy hosszú idő után újra találkoznak. Néha jó, ha mások – akik nem élnek az unalmas mindennapjaimban – eszembe juttatják, mennyi mindent jelent nekem a férjem. A hazásságunk nagy része szervezés, pláne hogy gyerekeink is vannak. Folyamatosan olyan üzeneteket írkálunk, mint „el tudod vinni Wilkie-t az orvosához, mert nekem sajtómegjelenésem van”, blablabla… Amikor mindezeket sikerül félretenni és felidézni, hogy ki is ez az ember, akivel együtt élek, akit szeretek, az jó dolog. Pont ez történik Francesszel is.

Robertnek ez az oldala egyáltalán nem került elő az előző évadban.

Pontosan. Robert agyalágyult volt, és úgy viselkedett, mint egy fajankó. Frances pedig leginkább ridegnek tűnt, egy szigorú és dühös nőnek.

Feltűnő, hogy Frances nem Tinderezik. (A Tinder Magyarországon is népszerű telefonos párkerereső applikáció – VR). Miért utálja annyira?

Na ja. Úgy voltam vele, hogy most tényleg lesz egy egész rész egy randiappról? Ha csak nyolc részünk van, akkor nem a telefonomon akarok lógni. Eddig is tudtuk, hogy az okostelefonoknak mekkora szerepük van az életünkben. És én nem szeretem őket.

Van olyan elmélet, hogy életünk során számtalan házasságot kötünk – különböző emberekkel, vagy épp egyetlennel, de azon belül is változunk, és a házasságnak velünk kell változnia. Mit gondolsz arról, hogy a házasságnak lenne szavatossági ideje? Tényleg át kell alakulnia ahhoz, hogy tartós lehessen?

Igen, ebben lehet igazság. Ha a sikeres házasságokra pillantunk, akkor az idézett megállapítás igaz. Szerintem kölcsönösen változnunk kell egy házasságon belül, és a házasságnak is folyamatosan változnia kell ahhoz, hogy sikeres, tartós és boldog maradjon. Egy házasságon belül is megélhetsz ötfélét, nem kell ahhoz elválni és ötször újrakezdeni.

Borítókép: Sarah Jessica Parker Moszkvában 2017. november 16-án

AFP / Eugene Odinokov / Sputnik