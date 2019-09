Szimfonikusokkal átértelmezett slágerekkel rukkolt elő a Metallica

Elképesztő élményben volt része annak a 18 ezer embernek, aki élőben hallgathatta meg a nagyszabású produkciót.

Húsz évvel azután, hogy a világ legismertebb metalbandája, a Metallica összeállt egy produkció erejéig a San Francisco-i szimfonikusokkal, most ismét összehozták ezt a nagyszabású produkciót, méghozzá 18 ezer ember legnagyobb örömére – számolt be róla a Rolling Stone magazin alapján a hirado.hu.

A kritikák egybehangzó véleménye szerint óriási munkát végzett a komolyzenei oldalról a szimfonikusok zenei rendezője, Michael Tilson Thomas, aki mielőtt a színpadra szólította volna a srácokat, előttük még bemutatta orosz karmesterét, Alexander Moszolovot.

„A jövő többé már nem lesz ugyanaz” – mondta, és ennek megfelelően megkezdődött a koncert a csapat megbízható, kemény gitár-riffjeivel, kiegészülve a gyönyörűen megszólaló komolyzenei szekcióval. A nagy slágerek, mint a One, a Wherever I May Roam, a Nothing Else Matters vagy az Enter Sandman természetesen feldolgozásra kerültek.